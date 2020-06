La historia de Daniella Álvarez y de tres personas más que inspiran a superar las crisis

Es subdirectora de Promoción del Empleo Juvenil en el Instituto Nacional de la Juventud en El Salvador. Estuvo al frente de uno de los programas del Gobierno centroamericano para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. A pesar de las medidas preventivas que tomó, el 7 de mayo le hicieron la prueba de covid-19 y a los tres días el resultado dio positivo. “No podía creerlo, tenía la mente frustrada y había miedo. Al día siguiente me llevaron a un hotel, donde estuve 25 días”, dice la servidora pública de 26 años. En ese periodo estuvo aislada, le hacían chequeos de 5:00 a 6:00 de la mañana y de 7:00 a 9:00 de la noche. Le hicieron exámenes como electrocardiograma para chequear su salud. “Lo único que tenía en ese tiempo era bastante miedo. Lo pude superar transformando un poco mi estado de ánimo, cambiando esa emoción y la presión por una actitud positiva, que me permitió continuar trabajando día y noche mientras estaba en cuarentena”, le contó a EL COLOMBIANO. Luego de su recuperación, leyó en los periódicos que las personas que habían sido contagiadas y estaban sanas, podían ayudar a otros que habían adquirido el virus. Dania le teme a los hospitales, pero el padre de su mejor amiga estaba enfermo y eso la hizo decidirse: “La solidaridad me ganó. Me puse nerviosa pero no me importó”, relata. Se acercó al centro de recolección de plasma del Hospital de Niños Benjamín Bloom, en la capital, y donó 600 mililitros de su sangre. “Mis amigos y mi familia saben que le tengo pavor a los hospitales. Pero es más grande mi solidaridad que el temor, soy una mujer joven bendecida por Dios por haber superado la covid-19”, escribió en su cuenta de Twitter. El plasma de un paciente que se ha recuperado del virus es rico en electrolitos, componentes químicos, factores de coagulación, agua y, lo más importante, anticuerpos que ya conocen cómo atacar a la enfermedad. Este puede ser almacenado y usarse en nuevos pacientes para fortalecer su respuesta inmune. Santiago Amaya, docente de la Universidad de Los Andes, señala que este caso evidencia un componente clave de la resiliencia; la gratitud: “Muchas veces uno no la siente hacia alguien en particular sino hacia la vida y busca maneras de aportar”. La historia conmovió en redes sociales a otros lectores del periódico porque, además de superar un momento difícil, Dania quiso ayudar a otros en momentos de incertidumbre. Con su plasma, el personal médico de este centro hospitalario podrá ayudar a salvar la vida de tres personas, según le explicaron. Para ella eso le da un sentido a lo que vivió.