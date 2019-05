Cómo entender y tratar la depresión en mascotas

Martín, un gato criollo, empezó a buscar a Milán, el minino que vivía con él, cuando sus dueños llegaron con el guacal vacío. Milán murió de Leucemia, tenía un año y medio.

Como no lo encontró en el guacal recorrió los lugares de la casa en los que su compañero se escondió durante su enfermedad. Se quedaba esperando a ver si salía. Eso duró tres días en los que no comió, ni maulló. Tuvo un episodio de tristeza y depresión.

Explica el etólogo, zootecnista y adiestrador canino Andrés Valencia que es un tema común en las mascotas. “Cuando se deprimen no comen, no les provoca ni salir ni jugar, son en un solo punto, no les interesa nada”.

Para Carolina Alaguna Cruz, veterinaria y etóloga, la depresión en perros y gatos es entendida como un síndrome dentro de la etología clínica. “Es más frecuente en gatos y algo que es muy importante es que está asociada a largos periodos de sueño y a que no se muevan mucho”.