Las observaciones de distintos telescopios han posibilitado el descubrimiento de un nuevo exoplaneta, Marshmallow (masmelo, por su traducción al español), un inusual planeta similar a Júpiter orbitando alrededor de una fría estrella enana roja.

Identificado como TOI-3757b, este planeta gigante gaseoso se ubica a unos 580 años luz de la Tierra, en la constelación de Auriga (el Cochero), y es el planeta con la densidad más baja detectado alrededor de una estrella enana roja: se estima que posee una densidad promedio similar a la de un marshmallow, malvavisco o dulce esponjoso.

La descripción de este nuevo exoplaneta –fuera de nuestro sistema solar– se publica en un artículo en The Astrophysical Journal, liderado por Shubham Kanodia, investigador del Carnegie Institution for Science Earth and Planets Laboratory (Estados Unidos).