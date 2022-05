4. “Los voy a estimular en lo que les dé felicidad, que los llene y apasione, sea lo que sea, nunca he dicho que no quiero que mis hijos hagan, he dicho que si educamos seres humanos felices serán personas que nunca le harán daño a nadie, porque estarán enfocados en ser felices y hacer felices a los demás”.

3. “No tengo la menor idea, mi esposo está supermisterioso, creería que vamos a salir a desayunar, el almuerzo sí vamos a estar todo juntos. Lo más importante es compartir con las personas que amamos, en este caso con mi papá, mi mamá y mi hijo, que es una bendición, porque a veces no me la creo que soy mamá”.

2. “Nunca se me va olvidar un corazón de cerámica, que pinté de rojo y rosado, que cuando se lo entregué le dije que era lo más importante que tenía, que gracias por ese amor. Me encantó porque era un reconocimiento a esa mujer que nos cuidaba. Era la forma de demostrarle que era la más importante para nosotros”.

1. “No fue tan complejo, lo único fue retomar la forma física porque estuve todo un año dedicada a Pedro, fui mamá 100 %, no trabajaba, entrenaba pero no como deportista de alto rendimiento. Hoy puedo decir que tengo el mejor trabajo, porque estoy pendiente de mi hijo y hago los entrenamientos virtuales con personas de diferentes partes del mundo, a la vez doy clases presenciales donde vivo. Como mamá cambian muchas cosas en la vida, debes encontrar el equilibrio para seguir siendo una mujer sana y próspera, tomé la decisión de ser mamá y ser deportista de alto rendimiento. No renuncié a ser lo que soy, de hecho después de Pedro se me triplicó el trabajo. La idea es no dejar los sueños personales por ser mamá, incluyendo a tus hijos”.

Yo prioricé y aunque él sigue siendo lo más importante no dejé de ser lo que era antes de él. Es importante entender que el ‘chiqui’ es el que llega a la vida de uno, no uno a la vida de él. Es adaptación y encontrar el equilibrio”.

1. “Todavía no he encontrado ese equilibrio (risas) y la mujer que lo haya logrado que nos cuente la fórmula... Lo que sí he hecho es saber lo valioso que es el tiempo, que así como le dedico tiempo a mi trabajo lo hago con mis hijos, trato de respetar esos espacios, cuando estoy con ellos es 100 %. Los fines de semana son casi siempre para ellos. Tengo una regla de oro y es que en los momentos importantes de sus vidas siempre estoy ahí”.

2. “En mi casa somos tres hermanas y siempre hemos estado muy de la mano de la mamá, aún hoy para donde va ella vamos todas, y por ende los nietos. Hay un regalo que nunca se me va a olvidar, fue en quinto de primaria cuando hicimos un perrito en papel higiénico, la manualidad más engorrosa, demorada y dispendiosa de la vida, cómo sería que me marcó y no se me olvidará nunca”.

3. “De las tres hermanas dos somos mamás, pero como que se nos olvida que también somos madres y volcamos todo a la celebración de nuestra mamá. Seguramente iremos a comer algo rico y terminaremos en una de las casas conversando. La idea es estar con ella, aunque creo que esta celebración no debe ser solo este día, el respeto y el agradecimiento debe ser los 365 años del año”.

4. “Es algo que no me preocupa, tengo claro que lo que decidan lo voy a apoyar, si Julieta o Vicente deciden el día de mañana estar en los medios de comunicación, ser presentadores, los apoyaría totalmente, y más allá si los impulso o no es entregarles las herramientas para manejar el tema de la frustración y entender que pese a la puestas que se cierren van a puertas que se abran. Lo claro es que a lo que se dediquen, sin importar la profesión, que sean los mejores”.