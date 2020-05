¿Cómo celebrar el Día de la Madre sin salir de casa?

La señora le contaba a su amiga que ella no tenía nada planeado para el Día de la Madre debido al confinamiento y que les dijo a sus hijos que no se preocuparan, que para ella lo mejor de llegar a ese 10 de mayo era tener salud y saber que los suyos estaban bien.

¿Y el regalo qué?

En cuanto a los detalles estos son significativos así esté con ella en casa o no. “Para hacerlo todo más fácil lo primero que yo definiría sería los gustos, en mi caso, por ejemplo, sé que mi mamá ama el dulce, habrá otras a quienes les encanten las flores, pero con esos gustos claros es que hay que empezar a buscar”, cuenta Manuela Ortiz. La psicóloga Gutiérrez considera que preguntar está bien. “Mis hijos lo hicieron y yo pensé en mis prioridades en este momento, para qué hoy zapatos, no. Pensé en algo que me gustara mucho y fue en una planta de orquídeas. Es que la mamá tenga algo que ella disfrute en este momento”. Habrá quien quiera regalar un libro si le gusta leer o hacer un regalo personalizado. “Es un instante para apoyar las empresas locales, somos muchos los que tratamos de salir adelante en medio de la crisis, por eso ideas de regalos y envíos hay por montones, desde ropa hasta bonos”, explica Ortiz. Otra opción es hacer algo usted mismo, “obviamente no todas las personas tienen el recurso ni son creativas o manuales, pero a todos alguna vez, de niños, hicimos algo manual para ellas. Es muy chévere porque se conecta de otra manera al estar hecho por uno mismo y hasta eso, hoy, lo puede enviar a domicilio”, añade Ortiz. Puede buscar una fotografía y un portarretrato y darle un nuevo toque, o qué tal hacerle un dibujo como cuando estaba pequeño, que pueda poner en la nevera. Una idea que será muy emotiva es si le escribe una carta con varios recuerdos, que ella la pueda guardar. Podría incluso reunir varios recuerdos de primos, tíos y amigos y reunirlos en un papel bonito, con letras distintas y colores. Si sabe origami, aproveche para regalarle esa grulla, aunque si solo puede doblar un barquito, también vale. Propóngale a sus hijos dibujar para armar un cuadro de papel, o si tiene pinturas y tela, mucho mejor. Alejandra Correa de @dekoncepto sugiere para los más pequeños hacer una tarjeta sencilla y dibujar una flor y en cada pétalo escribir una cualidad de mamá, “es una actividad sencilla que genera emoción”.



Si está con ella en casa

- Preparar la comida

Si le gusta cocinar puede prepararle ese día su plato favorito, “si no es tan buena para la cocina hay restaurantes que hoy le envían a su casa los ingredientes y las instrucciones para que usted prepare hamburguesas o pizzas, hay ese tipo de opciones”, cuenta Alejandra Correa, planeadora de eventos en @dekoncepto.

Si le faltan ideas, la chef Susy Rivera de @cocinaconsusy da esta opción para un almuerzo diferente.

Arroz con camarón

Ingredientes

500 gramos de camarones precocidos, 1 cubo de caldo de gallina,

1 cucharadita de triguisar o adobo completo, 4 tazas de agua,

2 tazas de arroz, 200 gramos de alverjas desgranadas, 250 gramos de mazorca, 1 pimentón rojo, aceite de girasol o de oliva, 1 ajo finamente picado y sal y pimienta al gusto.

Preparación

1. En una olla mediana poner el agua, el ajo y sazonar con sal y pimienta. 2. Añadir el arroz, con el resto de los ingredientes (menos los camarones) y mezclar bien. 3. Dejar cocinar a fuego medio-bajo hasta que el arroz seque bien. 4. Luego añadir los camarones y revolver cuidadosamente. Se puede acompañar este plato con ensalada verde (verduras verdes) y salsa de aguacate.

Le puede interesar: Si quiere una hamburguesa diferente, muerda estas



- Encuentros físicos

Si está con ella en casa prepare todo un día especial, desde el desayuno, hasta el almuerzo y algo en la noche. Si tiene oportunidad decore la casa con lo que tenga. Aléjela de las labores que a diario está haciendo, rompa la rutina. “Hemos encontrado que es lo fundamental –dice la psicóloga Gutiérrez–, porque como tampoco vamos a estar ocupados en armar una gran reunión que nos demanda mucha energía, pues podemos destinar el tiempo juntos a darle el sentido al día, uno emocional, de reconocimiento, de contarnos historias, de conversar”.

Si está lejos de su mamá

- Enviarle comida

Cuenta Manuela Ortiz Gómez, de @ennamercadodeideas, que la mayoría busca enviar comida, desde un desayuno hasta endulzarle el día a la mamá, otros pensarán en su almuerzo favorito. Lo más importante –indica– es que sea algo que a ella le guste mucho. Hay cientos de restaurantes en redes sociales con servicio a domicilio y eventos como Medellin Gourmet que ya también abrió su propuesta de todo tipo de platos. La recomendación general es que lo haga con tiempo, la alta demanda de este fin de semana hará que muchos lugares estén a tope. “Si puede reservar desde hoy mismo, mucho mejor”, precisa Ortiz.





- Encuentros virtuales

Si está lejos, lo que ve Juan Esteban Cortés, de @valesexperiencias, es que la gente espera hacer sentir que se está acompañado. “Es lo mas valioso que se está teniendo hoy en día y de ahí ya luego, como se conectan con servicios digitales, desde envíos con fotos hasta reuniones en plataformas. Ha sido una gran oportunidad para que personas como las madres, que quizá no se hayan acercado antes a la tecnología, hoy lo estén haciendo, es un gran medio hoy para comunicarnos”. Entonces organice un encuentro, con toda la familia, a determinada hora, para saludar a las mamás. Si aún la tecnología no es lo suyo, que tal llamadas, varias en el día, que las hagan varios de los seres queridos. Se trata de que la mamá no se sienta sola.

Puede leer: Google Meet, competencia de Zoom y Teams, será gratuito para cualquier persona