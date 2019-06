Dos historias sobre la diversidad

Jonathan Silva

Candidato por el partido Colombia Justa Libres

“Qué bueno que las marchas del orgullo gay se hicieran en embajadas de los países donde se asesinan homosexuales, pero no es así. En Colombia se tienen todas las garantías, aquí no se mata a ninguna persona por su condición sexual. Nosotros no estamos en contra de ellos como sujetos, sino de cómo las nuevas izquierdas progresistas, a partir del 68, se han apoderado de una agenda que han llamado Lgbtiq* para un uso político. Ellos no luchan por derechos sino que se están peleando privilegios. No sé hoy qué derechos están buscando”.