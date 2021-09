¿Usted se come todo lo que está en su plato? ¿Qué hace con ese pedacito de carne o esos últimos granitos de arroz que no fue capaz de consumir? ¿Con esa comida que sobró del almuerzo de ayer? ¿Los bota?, ¿los guarda y se los come al otro día?

Hoy justamente es el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, un problema no solo con implicaciones sociales y económicas, sino también medioambientales.

Esa comida que no consumió está contaminando el planeta, porque la producción del alimento utiliza 34% de la tierra y 70% del agua dulce (la más escasa), impulsa la deforestación y el cambio en los usos de suelos y ecosistemas y es causa de 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El desperdicio constituye el 10% de esas emisiones, que son las que ocasionan ese cambio climático.

Además, se calcula que el 40% de la comida que se produce en todo el globo no se consume y no es que todos estén bien alimentados. De hecho, a nivel global hay 690 millones de personas que pasan hambre y, al mismo tiempo, más de 2.000 millones son obesas o tienen sobrepeso.

No es una fecha para celebrar

Sobre todo en Colombia. Según un estudio de la WWF Colombia realizado en 8 ciudades del país, solo tres de cada diez colombianos afirman no haber desechado comida en el último mes.