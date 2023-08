De hecho, un estudio reciente de The Journal of Sexual Medicine expresó que un 42 % de las mujeres en Estados Unidos no alcanzan el clímax. ¿Qué es lo que lo causa?

Entre ellas también están las enfermedades neurológicas, psicológicas, vasculares, neuroendocrinas, metabólicas e incluso las que afectan a nivel músculo esquelético. Para ella, “la ansiedad, la depresión y sus tratamientos; las patologías que comprometen la excitación como la hipertensión, diabetes o las relacionadas con el dolor pélvico o genital y, por supuesto, las patologías del suelo pélvico, una estructura muy importante para sentir las sensaciones genitales”, son de las más comunes.

Otra causa es el desconocimiento que tienen las mujeres sobre su cuerpo, ya que es a través de él que las mujeres alcanzan el placer.

“Antiguamente, la moral imperante penaba la autoexploración y la sensualidad. Las nuevas generaciones, afortunadamente, no han sufrido esta lacra, pero sigue existiendo mucho desconocimiento y la gente es muy impaciente. Hay mujeres que solo llegan al orgasmo a través de la masturbación y de una manera muy concreta; por lo que en pareja la cosa se complica. Otras echan mano del vibrador como un atajo y evitan explorarse más a fondo, reconocer sensaciones y disfrutar del trayecto. O lo hacen sin deseo. Y las hay que tienen unas expectativas tan altas respecto a lo que debe ser un orgasmo que, cuando lo experimentan, no lo identifican como tal. Generalmente, se decía que cuando alguien no tenía claro si había tenido orgasmos o no es que no los había tenido. Pero vemos en consulta que esta posibilidad existe”, señaló la ginecóloga para El País de España.