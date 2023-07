Hay un problema que preocupa a la comunidad médica en el mundo y tiene que ver con que cada vez hay más niños con obesidad y diabetes y uno de los detonantes principales es el de la alimentación.

Esta semana se publicó el estudio Global, Regional and National Epidemiology of Diabetes in Children From 1990 to 2019 en la revista JAMA Network, una revisión epidemiológica de la diabetes en niños y adolescentes desde los 0 hasta los 14 años que incluyó a 1.449.897 niños de distintas regiones del mundo (738.923 hombres).

Se evidenció que la diabetes infantil aumentó un 39,37 % desde la década de los 90 hasta el 2019. Además, este diagnóstico resultó en 5.390 muertes y 519.117 años de vida perdidos por la enfermedad. El estudio también reportó una disminución en las muertes asociadas a la diabetes de 6.719 a 5.390 durante tres décadas.

Especialistas también han apuntado a un aumento de la diabetes infantil después del comienzo de la pandemia por covid-19.