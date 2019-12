Diciembre se goza al ritmo de la carrasca

Al igual que los parranderos, en esta temporada la llamada música tropical (la misma que tuvo su auge en los 60 y 70 desde Medellín) tiene gran protagonismo.

En las fiestas de Navidad y Año Nuevo no pueden dejar de sonar los temas de Rodolfo Aicardi, el Loco Quintero, Gabriel Romero, Pastor López, Lisandro Mesa, Edmundo Arias, Los Hispanos, Los Graduados, La Sonora Dimanita y los mismos Corraleros de Majagual. Es el momento de escuchar Limoncito y ron, Pobre muchacho, La Saporrita, El Polvorete, Tabaco y ron, Adonay, Cariñito, Colegiala, Ese muerto no lo cargo yo, El aguardientosky o Carita de ángel. Programe su lista de reproducción para no parar de bailar en lo que resta del año.