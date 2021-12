El éxito de la londinense

Nació en Londres el 22 de agosto de 1995. De ascendencia albanokosovar Dua Lipa comenzó su carrera como modelo. Es la hija mayor de un matrimonio de refugiados albano-kosovares, Dukagjin Lipa y Anesa Rexha quienes se establecieron en Londres lejos de los conflictos de Sarajevo.

Su padre es músico, fue vocalista y guitarrista de una banda de rock de Kosovo llamada Oda, además de su padre, la joven cantante se vio influenciada por artistas como Nelly Furtado y Pink.

Que decidiera ser cantante tuvo mucho que ver en el nuevo traslado de la familia a Kosovo y al trabajo de su padre en una agencia de comunicaciones y en la producción de conciertos. Se traslado de nuevo a Londres a buscar su camino en la música no sin antes tener trabajos alternos como ser mesera, anfitriona en un club nocturno y modelo.

Publicó varios videos en YouTube en los que cantaba canciones de otros artistas como Alicia Keys y Christina Aguilera y aunque en su momento no tuvieron popularidad si los vio un manager de Warner Bros. que la contactó con productores para que ella encontrara su sonido.

En 2014 firmó su primer contrato pero no vio la luz hasta 2016 cuando sacó su primer sencillo Be the One que la dio a conocer fuera de Londres, de ahí en adelante su carrera ya suma dos álbumes de estudio, cinco EP’s (ni sencillo ni álbum, tiene hasta 5 canciones), 20 sencillos (incluyendo cuatro como artista invitada) y 21 videos musicales.

Esta, una de sus canciones más exitosas, Levitating.