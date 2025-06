Investigación revela el lado oculto de las apps menstruales

Las aplicaciones móviles diseñadas para monitorizar el ciclo menstrual se presentan como herramientas que empoderan a las mujeres y ayudan a cerrar la brecha de género en salud. Sin embargo, un nuevo informe de la Universidad de Cambridge revela el lado oscuro de esta tecnología: la recopilación masiva de datos íntimos con fines comerciales, que puede poner en riesgo la privacidad y la seguridad de millones de usuarias.

El estudio, elaborado por el Minderoo Centre for Technology and Democracy, un grupo independiente de investigadores de Cambridge, califica estos datos como una “mina de oro” para el perfilado de consumidores. Las apps recogen información no solo sobre menstruación, sino también sobre ejercicio físico, alimentación, uso de anticonceptivos, nivel hormonal, preferencias sexuales y medicación.

“Las usuarias subestiman enormemente el valor económico de los datos que entregan a empresas que operan con fines de lucro en un entorno prácticamente sin regulación”, señala la autora principal, la investigadora Stefanie Felsberger, una socióloga especializada en tecnología y género.

Según el informe, estos datos podrían ser utilizados para prácticas discriminatorias como el monitoreo laboral, la negación de seguros médicos, el ciberacoso o incluso la limitación del acceso al aborto, como ya ha sucedido en algunos países. “Hay riesgos reales y preocupantes para la privacidad y la seguridad de las mujeres como resultado de la mercantilización de estos datos”, advierte Felsberger.