El País de España empezará a cobrar contenido en su pagina web

Uno de los diarios más importantes del mundo, El País de España, anunció el lanzamiento de una suscripción digital para sus lectores en ese país europeo y el resto del mundo.

Con este proyecto, que empezará en las próximas semanas de marzo, el medio de comunicación afirmó que el principal objetivo es “hacer sostenible para el futuro un periodismo profesional, de alta calidad y con alcance global”.

Aunque no especificó la fecha exacta del inicio del cobro por los contenidos en la pagina web, El País explicó que “los lectores podrán suscribirse a la edición digital del diario por 10 euros al mes. El precio del primer mes será de un euro, sin compromiso de permanencia”.

De los modelos que existen, este diario le apostará al denominado poroso y se implementará globalmente. “Los lectores podrán acceder a 10 artículos al mes de manera gratuita y un contador les irá señalando en qué momento están antes de llegar al límite y pedirles que se suscriban para continuar leyendo. En paralelo, para algunos artículos seguirá siendo necesario registrarse, de manera gratuita. Los actuales suscriptores de la edición impresa tendrán acceso a la edición digital sin desembolso adicional”, añade el medio de comunicación.

Actualmente, El País de España tiene cerca de 380 empleados en ese país, mientras que en Latinoamérica, por ejemplo, cuenta con 38 periodistas aproximadamente. No se descarta que con este nuevo modelo se pueda ejecutar un proyecto de expansión.

Con este paso, El País, se une a otros grandes medios como The New York Times, The Washington Post, Financial Times, Le Monde, The Guardian, The Wall Street Journal o Corriere della Sera, que ya cobran por sus contenidos en línea. En Colombia la Revista Semana, El Espectador, El País, entre otros, también cuentan con suscripción paga en sus páginas web.