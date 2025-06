El concierto de despedida de Ozzy Osbourne será transmitido en línea: le contamos detalles

El último concierto del cantante de heavy metal Ozzy Osbourne con su banda Black Sabbath, el 5 de julio en Birmingham (Inglaterra), cuyas entradas se agotaron en 16 minutos, será transmitido en línea, anunció el grupo musical.

El espectáculo, previsto en el estadio de fútbol de Aston Villa, también contará con las bandas Metallica, Guns N’ Roses, Tool y Slayer.

Ozzy, quien reveló en 2020 que padece la enfermedad de Parkinson, se reunirá con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para un concierto llamado Back To The Beginning (Regreso al principio) en la ciudad del centro de Inglaterra, donde la banda fue fundada en 1968.

Los fans que no pudieron comprar entradas podrán consolarse con la retransmisión del show en línea. “Hemos recibido una demanda masiva por parte de fans de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas. Se volcaron en las redes sociales, suplicándonos que transmitiéramos el concierto en directo. Como es un evento histórico, no podíamos decepcionarlos”, declaró Sharon Osbourne, esposa del cantante, citada en el comunicado del grupo.

La totalidad de las recaudaciones generadas por el concierto será donada a varias asociaciones, entre ellas Cure Parkinson’s y el hospital infantil de Birmingham.

Black Sabbath ha vendido hasta ahora más de 75 millones de álbumes en todo el mundo y es considerado uno de los pioneros del heavy metal.