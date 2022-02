En un sentido similar y menos explorado, señala la epidemióloga Giraldo, está también la biología y la genética de esa población específica, características que estarían relacionadas con el tipo y la calidad de respuesta inmune ante el virus. “De hecho, toma partido la cultura, que se relaciona a su vez con la matriz de contactos y las interacciones sociales”, todo esto influye en la transmisibilidad y los efectos del SARS-CoV-2.

¿Podría pasar en Colombia?

Desde el inicio de la pandemia, los profesionales han insistido en que las medidas no deben extrapolarse entre países, pues lo que funciona en uno podría no hacerlo en otro. Las decisiones, dice Giraldo, deben tomarse teniendo en cuenta no solo el “qué se ha hecho” sino el “por qué ha funcionado”, de manera que se evalúe si una medida podría o no tener los mismos resultados en otro lugar.

Sobre si Colombia podría llegar a retirar todo tipo de restricciones, los expertos coinciden en que, aunque no fue anunciado de forma explícita e inmediata (como sí lo hizo Sudáfrica), el contexto actual es muy similar al de uno libre de controles, como ejemplo está que el aforo máximo permitido es ya del 100 %.

Luis Jorge Hernández, salubrista epidemiólogo y docente de la Universidad de los Andes, ante esa situación y la rápida expansión de ómicron, afirma que la pandemia ha entrado ya en una fase de transición hacia la endemicidad. “El covid-19 se va a quedar en la población con ocasionales brotes, de hecho, el cuarto pico podría ser de corta duración, de solo 2 o 3 semanas”.

En ese sentido, las medidas que se adopten de ahora en adelante deberán tomarse teniendo en cuenta una meta, “si lo que se busca es mitigar o suprimir”, añade Giraldo.

Además, señala Gómez, hay que observar cómo se comportan las demás infecciones respiratorias, “pues también generan una carga importante en el sistema de salud”. Con base en todo eso se asumirá el camino a recorrer. Lo que sí es inamovible es que la comunicación del riesgo sea clara, “son fundamentales la vacunación, el tapabocas y los espacios bien ventilados”, finaliza Hernández.