Ese nombre que se le olvidó no siempre es mala memoria

La memoria funciona de manera irónica. No se comporta como los seres humanos quisieran y sigue su programa: guarda información que se cree innecesaria y olvida otra que se quisiera recordar. Así que si es de los que se queja porque olvida las llaves más de lo normal o porque pierde de vista sus citas y pendientes, es importante entender ese mecanismo en el cerebro y repasar las prácticas que pueden afectarla positiva o negativamente.

Dos personas acaban de conocerse. Extienden la mano y sonríen mutuamente mientras dicen sus nombres. De repente una de las partes no recuerda el nombre que escuchó hace apenas unos instantes. ¿Le ha pasado?

Andrés Villegas , médico con doctorado en neurociencias y coordinador del banco de cerebros de la Universidad de Antioquia, explica que antes de juzgar el problema que se está presentando y de explicarlo, es necesario descartar cualquier patología haciéndose la pregunta de si esos olvidos están generando problemas graves en la vida cotidiana. De no ser así, se puede pasar a observar cuál de los factores identificados por las investigaciones científicas es el que está ocasionando la pérdida de memoria.

Hay dos factores básicos que la ocasionan directamente: los trastornos psicológicos como la ansiedad, el estrés o la depresión, que pueden influir porque “se está tan disperso en ese sentimiento de pérdida o en esas múltiples tareas que se deben realizar, que no se tiene la disposición de estar atento a la nueva información para registrarla y analizarla”, explica Restrepo, y la falta de sueño, que es un punto importante para tener buena memoria, pues durante las horas de descanso, continúa la especialista, “el cerebro consolida y almacena lo que se aprendió durante el día y, además, prepara el cuerpo para estar receptivo y dispuesto a recibir nueva información al día siguiente”.

Un hecho básico que suele ser la causa más común del problema y que hay que tener en cuenta es la falta de atención. En esto concuerdan Villegas y Restrepo, no se puede pretender recordar algo sin haber estado lo suficientemente atento para que el cerebro tenga tiempo de procesarlo y guardarlo.

Un ejemplo son los momentos en que se realiza más de una tarea a la vez, como ver una película y conversar con otra persona. En este caso, el cerebro solo recordará de la manera adecuada una de los dos acciones o, en el peor de los casos, ninguna. No obstante, aunque se tenga la disposición de estar haciendo una sola tarea, si la persona se dispersa por momentos y se enfoca en sus pensamientos, estará cayendo en el mismo error que lo llevará, nuevamente, a sentir que no recuerda nada. Así que no siempre es un problema grave.