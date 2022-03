¿Seríamos superhumanos si pudiéramos controlar todos los procesos de nuestro cuerpo de forma consciente? Qué tal si pudiéramos decidir qué recuerdos borrar y cuáles conservar, o qué enfermedades sufrir y de cuáles sobrevivir. De forma literal es imposible, pero el sistema nervioso y el sistema inmunológico están tan estrechamente relacionados que, está comprobado, sus emociones pueden volverlo más o menos propenso a enfermarse.

A veces, el poder está en usted. El estrés, las situaciones de presión, la tristeza, la ansiedad pueden bajar su respuesta inmune ante infecciones, y estar tranquilo, alegre, puede mejorar su sistema y hasta darle una ventaja de respuesta ante microorganismos tan importantes como el actual covid-19.

Pero ojo, no basta con estar de buen humor para estar saludable; no quiere decir que solo basta con reírse para ahuyentar virus o que estar tranquilo y feliz le garantizará una vida de salud. No, no es tan fácil. Es más complejo y se trata de toda una relación bidireccional entre dos de los más importantes sistemas del cuerpo: el inmunológico y el nervioso. Porque el cerebro está envuelto en todos los procesos que se dan dentro de cada humano.

Relación bidireccional

No es nuevo. Hay estudios, investigaciones, experimentos con animales y con humanos que han probado, de diferentes formas, cómo las emociones y el estado del sistema nervioso afectan la respuesta inmunológica.

De acuerdo con Ana Lucía Miranga Angulo, médica, magíster en genética, doctora en neurociencias y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, hay una disciplina que explica esa conexión: la psiconeuroinmunoendocrinología, que investiga cómo los pensamientos y emociones tienen impacto directo en el sistema inmune, y que data de 1975, cuando se demostró que en animales se podía modificar esa respuesta a partir de la sugestión, con un engaño, a ratones. Pero añade que lo que más se ha estudiado es el estrés. Se sabe que ambos sistemas se comunican a través de hormonas y de neurotransmisores.

Según John Fredy Castro, líder del Grupo de Neurociencias y Envejecimiento de la Corporación Universitaria Remington, aunque todos los sistemas son importantes, tanto el nervioso como el inmunológico son claves: el primero controla el resto del cuerpo, “es capaz de censar, de identificar, lo que está pasando y de responder”, mientras que el segundo “es un sistema líquido, que se moviliza por todo el cuerpo y que también responde ante lo extraño”.