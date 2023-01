-“Una loba como yo no está para novatos”

-“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”

Ante los rumores de que su expareja y su nueva novia no atraviesan por un buen momento en la relación.

-“Te creíste que me heriste y me volviste más dura”

Le hace saber que toda esta ruptura la ha hecho más dueña de sí.

-“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Siendo esta la tercera canción que dedica a su separación, lo que ha traído consigo el aumento de sus seguidores, y la escucha de sus canciones.

-“Yo valgo por dos de 22”

Aludiendo a la edad de Clara, quien es mucho menor que ella.

-“Cambiaste un Ferrari por un Twuingo”

Señalando que ella es mucho mejor partido que su actual novia.

-“Tiene nombre de persona buena, claramente”

Refiriéndose al nombre de Clara

Cada una de estas frases han señalado varios internautas, son un “baldado de agua fría” para Gerard Piqué, además de que su nivel de popularidad desciende cada día.