¿Cómo son elegidas las películas que continúan en el proceso? “Cada lista corta es determinada por los miembros de esa rama correspondiente, excepto para el Largometraje Internacional. Los miembros de todas las ramas están invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en la categoría”, explican los organizadores del certamen en un comunicado de prensa publicado en la página oficial de los Óscar.

A continuación la lista de finalistas:

Largometraje documental

* All That Breathes

* All the Beauty and the Bloodshed

* Bad Axe

* Children of the Mist

* Descendant

* Fire of Love

* Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

* Hidden Letters

* A House Made of Splinters

* The Janes

* Last Flight Home

* Moonage Daydream

* Navalny

* Retrograde

* The Territory

Cortometraje Documental

* American Justice on Trial: People v. Newton

* Anastasia

* Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

* As Far as They Can Run

* The Elephant Whisperers

* The Flagmakers

* Happiness Is £4 Million

* Haulout

* Holding Moses

* How Do You Measure a Year?

* The Martha Mitchell Effect

* Nuisance Bear

* Shut Up and Paint

* Stranger at the Gate

* 38 at the Garden

Largometraje Internacional

* Argentina, Argentina, 1985

* Austria, Corsage

* Belgium, Close

* Cambodia, Return to Seoul

* Denmark, Holy Spider

* France, Saint Omer

* Germany, All Quiet on the Western Front

* India, Last Film Show

* Ireland, The Quiet Girl

* Mexico, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

* Morocco, The Blue Caftan

* Pakistan, Joyland

* Poland, EO

* South Korea, Decision to Leave

* Sweden, Cairo Conspiracy

Maquillaje y peluquería

* All Quiet on the Western Front

* Amsterdam

* Babylon

* The Batman

* Black Panther: Wakanda Forever

* Blonde

* Crimes of the Future

* Elvis

* Emancipation

* The Whale

Cortometraje de animación

* Black Slide

* The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

* The Debutante

* The Flying Sailor

* The Garbage Man

* Ice Merchants

* It’s Nice in Here

* More than I Want to Remember

* My Year of Dicks

* New Moon

* An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

* Passenger

* Save Ralph

* Sierra

* Steakhouse

Cortometraje de acción en vivo

* All in Favor

* Almost Home

* An Irish Goodbye

* Ivalu

* Le Pupille

* The Lone Wolf

* Nakam

* Night Ride

* Plastic Killer

* The Red Suitcase

* The Right Words

* Sideral

* The Treatment

* Tula

* Warsha