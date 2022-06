Esos frailejones, de la especie endémica de Antioquia espeletia occidentalis var. antioquensis, hacen parte de un proyecto pionero en el departamento y muy poco explorado en el mundo que busca la propagación in vitro de la especie y, posteriormente, en condiciones de invernadero.

El componente in vitro es clave y distintivo. Todo inicia subiendo al páramo entre los meses de junio y septiembre para recolectar las flores de los frailejones y, posteriormente, ponerlas a secar. Se extraen los aquenios y desde ahí se obtiene el embrión, la semilla como tal, a la que se le hace un proceso cuidadoso de desinfección.

Lo que es innovador del proyecto del profesor Salazar es la propagación desde condiciones in vitro, que podría hacer el proceso más eficiente y numeroso. Cuenta él que hay otro proyecto similar en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Boyacá, “con una especie de la región que está en vía de extinción, la espeletia paipana ”, y otro en el Jardín Botánico de Bogotá, con la espeletia grandiflora ; pero son pocos y Salazar es el único de Antioquia intentando recuperar, en laboratorios, la espeletia occidentalis var. antioquensis .

La propagación de especies amenazadas no es cosa nueva. Muchas personas alrededor del mundo conservan y propagan frailejones porque son una de las especies más importantes en la producción de agua, como máquinas naturales que toman del aire la humedad y la transforman en este líquido preciado.

Este producto con todo el potencial se siembra en laboratorios en unas cajas PET con algodón y se mantiene en las condiciones de humedad y temperatura precisas durante cerca de cuatro semanas mientras ocurre todo el ciclo y el material obtenido es el que luego se siembra en bandejas para la propagación en condiciones de vivero.

“En el laboratorio partimos de semillas y buscamos diferentes técnicas de cultivos vegetales para propagarlas en condiciones in vitro”. A pesar de los cuidados y de que sean varios los explantes con los que se trabaja, no todas son exitosas porque se puede contaminar fácilmente. Además, no en todas las semillas hay embriones sino que varias están vacías.

Aún así, resulta mejor que la propagación natural porque “de una plantica yo puedo obtener varios brotes, que es lo característico del cultivo de tejidos vegetales, que yo pueda, a partir de un solo explante, generar muchísimos más”.

Todo lo anterior hace parte de una primera fase, llamada de inducción, que es la que busca que se forme el brote. Luego sigue la fase de multiplicación, para que de uno se formen varios y, finalmente, la individualización, un proceso que se hace cada dos meses y que consiste en un proceso de endurecimiento en vivero, “que es el punto crítico, realmente, pues es donde se define si quedan vivas o no, si se logran adaptar fuera de las condiciones de laboratorio”.

Fase de invernadero

En el laboratorio, los pequeños frailejones estaban en las condiciones perfectas, ideales, protegidos. Ahora, al salir de allí, se deben ir adaptando poco a poco, por lo que se mantienen cubiertos durante unas semanas para hacer la transición más fácil, pues “en condiciones in vitro no han abierto estomas, están más frágiles, las raíces no han sacado raíces secundarias o pelos absorbentes, por lo que se busca un endurecimiento en el sustrato para que se adapten”.