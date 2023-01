Una periodista francesa llamada Guylaine Roujol denunció en su cuenta de Twitter que se sintió “discriminada” en Bogotá cuando intentó entrar al Museo Nacional durante el fin de semana. El motivo de la molestia de la mujer fue que, cuando iba ingresar al lugar, le cobraron una tarifa especial por ser extranjera. “Por ser francesa, me quisieron cobrar en dólares”, escribió la mujer, que explicó que cuando le dijeron eso se sorprendió, por lo que cuestionó a las personas del ingreso al museo sobre cuál era el motivo para le cobraban en esa moneda si estaban en Colombia.

El personal del museo, según expresó la mujer, le dijo que por ser extranjera y según una ley que se había creado recientemente, tenía que pagar una tarifa especial, que en conversión a pesos llegaba a $48.000.

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales se mostraron en desacuerdo con la denuncia de la mujer, ya que expresaron que era normal que ese tipo de cosas sucedan, no solo en Colombia, sino en varios países de la región y el Mundo. “Guylaine, es muy común la tarifa diferencial para locales y foráneos, así no lo compartamos, son las reglas a seguir. Bastante fuera de lugar tu reclamo, saludos”, dijo el usuario Álvaro Sepúlveda. Por su parte, el usuario J. Guillermo H. también se mostró en desacuerdo con el reclamo que hizo la extranjera: “No se sienta especial, hace tiempo se utiliza una tarifa diferenciada para todos los extranjeros. En Sudamérica muchos países también las aplican, yo las he pagado con gusto y respeto. Nuestros museos y sitios arqueológicos no tienen suficiente presupuesto para financiarse”.

En las salas del Museo hay expuestos cuadros de artistas reconocidos como Fernando Botero y elementos autóctonos de las comunidades indígenas que poblaron Colombia antes de la llegada de los europeos. “Me sentí humillada, despreciada por mi condición de no tener nacionalidad colombiana”, dijo la mujer en un tuit, quien agregó que le parecía el colmo que a los extranjeros, en este momento en el que el turismo podía ser una buena fuente de ingresos para el país les cobraran tan duro, los “cascaran” cuando vienen a Colombia. Lo que más indignación le causó a la mujer fue que la entrada promedio para un colombiano tenía un valor de 8.000 pesos, por lo que el valor que le estaban cobrando era demasiado alto. Además, dijo que en la página de internet del museo aparecía que el ingreso los domingos era libre.

También agregó que en el portal decía que la entrada para los estudiantes de universidades públicas seguía siendo gratis, por lo que ella esperaba poder entrar de esa manera también por estar cursando estudios en la Sorbonne, que es una institución educativa de carácter público en Francia. También sobre este tema hubo reacciones por parte de los usuarios de Twitter. “A ver, señora, muéstreme dónde un carnet de universidad pública colombiana me confiere los mismos beneficios que a los estudiantes de universidades públicas francesas, en Francia”, dijo Wile Z. Coyote.

“En Francia ningún museo hace una tarifa por los franceses y otro para los extranjeros. Hay reducción para los viejos, para los niños, para los desempleados o los estudiantes, pero cual que sea su nacionalidad o color de piel. El contrario sería puro atropello”, agregó. Sobre esto, hubo usuarios que le respondieron que si bien el ingreso a museos como el Louvre también pasa que las tarifas son muy altas para los extranjeros: “la entrada al Louvre es de 15 euros para una gran cantidad de turistas, eso en este momento son más de 85.000 pesos colombianos. Si nosotros podemos pagar ese valor cuando vamos, cómo no van a poder ustedes pagar 48.000 por una entrada aquí?, dijo la cuenta Out Of Context Theinexpertpara.

La mujer dijo que, aunque tenía el dinero para haber pagado los 48.000 pesos, no lo quiso hacer porque el hecho de que una persona tuvieran tarifa diferencial simplemente por ser extranjera iba en contra de los valores con los que la habían criado.

Aunque en la mayoría de los comentarios los tuiteros fueron enfáticos en que no existía discriminación en lo que estaba denunciando, hubo otros como Juanita Cortés L, que expresaron su solidaridad con la extranjera.

“El progresismo en Colombia está dominado por un resentimiento hacia lo que representa poder económico, entre ello los extranjeros. No me sorprende en la torpeza de la decisión viniendo de este gobierno, lo que me extraña es que calculen tan mal y traten a las patas a la gente”.