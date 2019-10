Greeicy, en la ruta de los Latin Grammy

Para Greeicy Rendón la próxima gala de los Latin Grammy estará cargada de emociones: no solo será su primera presencia en los premios más importantes de la música latina, sino que llega en calidad de nominada en la categoría a Mejor nueva artista.

La cantante y actriz caleña reconoce que, aunque ya había sido invitada en ediciones pasadas, no había querido asistir, todo porque quería que su aparición fuera con algo grande, como en esta ocasión: con una postulación.

Este momento en su carrera lo compara con una certificación. “Es como cuando a uno le verifican la cuenta en Instagram”.

Aún no sabe que va a lucir ese día, 14 de noviembre, en Las Vegas, aunque tiene claro que ya está sobre la hora para definir el vestuario.

“Fue todo un shock, sabía que existía la posibilidad, pero no dejé que el tema me angustiara o me preocupara si iba a ser nominada o no, así que me cogió de sorpresa, porque eran muchos los artistas que aspiraban a la postulación. Si pasaba, muy lindo; de lo contrario, no importaba; todo lo que a uno le llega es porque se lo merece”. Así habla sobre el premio que justo hace un año recibió la paisa Karol G.

El próximo fin de semana estará en concierto en Medellín, en el Bruttal, en La Macarena, al lado de su compañero Mike Bahía y Piso 21, entre otros.

Por los días de los Grammy estrenará canción. Para el primer trimestre de 2020 lanzará su álbum.

Pese a que su vida ha cambiado mucho en el último año, con viajes y shows, cada vez se aferra más a su entorno, a su casa, a sus animales, a Michael (Mike Bahía), su familia, que hacen su polo a tierra como ella mismo los define.