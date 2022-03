Pero, ¿cómo diferenciar una estrella de un planeta?, ¿o un meteoro de un meteorito? Le presentamos esta guía, de la mano de la doctora Luz Ángela García, investigadora de la Universidad ECCI; Pablo Cuartas Restrepo, profesor de Ciencias Planetarias del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia; y Mauricio Arango, divulgador del Planetario de Medellín, para entender un poco más el cielo, para que cuando vea una estrella fugaz entienda que en realidad no es una estrella; para que cuando encuentre un trozo de piedra caído del cielo no le vuelva a decir asteroide y para que reconozca qué fue esa luz que vio: si fue un cometa, un avión o un meteoro. El mapa le indica cómo reconocer diferentes objetos y el texto profundiza en algunos de ellos.

Si no fuera por la luz y por la limitación del ojo humano, podríamos ver, en cualquier noche despejada, todo lo que hay en el universo, más allá del sistema solar: estrellas, galaxias, uno que otro cometa y varios asteroides, todos los planetas, agujeros negros, nebulosas, cúmulos esterales, centauros, objetos transneptunianos, planetas enanos, podríamos ver una estrella morir. Podríamos ver, incluso, las dos lunas de Marte y hasta las 79 de Júpiter y las 82 de Saturno. Pero el ojo no es tan poderoso como un telescopio, ni siquiera como el más simple de los binoculares, entonces gran parte del universo se nos esconde porque solo percibimos un rango de luz específico.

Los asteroides se diferencian de los cometas por su composición, tamaño y su ubicación alrededor del Sol. Están en órbitas cercanas al Sol, nunca más allá de Júpiter sino cerca a los planetas interiores, y la mayoría en el cinturón principal de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Son restos de la formación de los planetas del Sistema Solar, por lo que están hechos de la misma roca de la que está hecha la Tierra, de silicatos y metales. Como no reflejan casi luz por su material y son pequeños y sin colas, no se ven desde la Tierra a simple vista.

La mayoría de los meteoros se queman por completo, pero otros, tal vez muy grandes, no se deshacen del todo y alcanzan a chocar contra la superficie de la Tierra o caen al mar. Esa roca resultante que llegó al suelo, que usted o alguien se encontró en algún lugar del mundo, es lo que se conoce como meteorito.

Las fases de la Luna, que se observan cada 28 días que es el tiempo que le toma darle la vuelta a la Tierra, están relacionadas con su posición frente al Sol: se ve desde acá cómo diferentes partes de su superficie son iluminados por la luz solar a medida que se va moviendo. La Luna llena es cuando el sol está de frente y esa luz completa se refleja contra la Tierra, está menguando cuando esa posición va cambiando y no se refleja una parte de la luz y la Luna nueva es cuando desde la posición de la Tierra no se alcanza a ver ninguna parte de la Luna iluminada por el Sol, entonces esta “desaparece”. Cada siete días este satélite cae sobre alguna de las fases. El Sol siempre ilumina a la Luna de igual forma, lo que cambia es la posición de la Tierra.

El Sol, por su parte, es una estrella (Ver siguiente apartado). Casi todos los fenómenos asociados a la Luna dependen de su relación con el Sol, menos uno, y ambos cuerpos se pueden ver desde la Tierra, aunque la Luna no posea luz propia sino que es de hecho uno de los objetos más opacos de todo el Sistema Solar que refleja la luz del Sol.

El Sol, por su parte, no tiene fases, pero sí ocurre que cada 11 años este aumenta su actividad magnética, ocasionando más manchas solares, fulguraciones, eyecciones de masa coronal, tormentas solares, entre otros.

Los eclipses son una obstrucción de la luz que depende de la posición entre la Luna, el Sol y la Tierra. Uno solar es cuando a la Tierra no le llega la luz de esta estrella porque la Luna se atraviesa justo por delante y en medio de ambos. El lunar, en cambio, es cuando es la Luna la eclipsada y se le ve roja porque la Tierra se “ubicó” en el medio entre la Luna y el Sol.

Estrellas, galaxias y nebulosas

Las estrellas son gigantescas bolas de gas ardiendo llamado plasma, que viven en promedio 10.000 millones de años y que son tan grandes, millones de veces el tamaño de la Tierra, que no se puede comparar con nada a escala humana. Emiten luz producida por la fusión nuclear del hidrógeno en helio y de elementos más pesados en su núcleo, como si fueran centrales nucleares produciendo todo el tiempo energía. Generalmente, estas estructuras son de tipo esférico debido a la gravedad y tienen una temperatura característica que es la que define su color y permite estimar su tiempo de vida porque, eventualmente, mueren.

Pueden nacer pequeñas y frías (llamadas estrellas rojas); gigantes, potentes y calientes (las azules o blancas); o de medianas potencias, como el Sol (amarillo o naranja). Cuando van a morir, se vuelven más grandes, potentes, y generan más energía, hasta que se consumen y se gastan todo el hidrógeno. Las que nacen más masivas mueren más rápido (en la mitad del tiempo de nuestro Sol) y se convierten en estrellas de neutrones o agujeros negros estelares; y si nacen frías, débiles, con poca masa, viven más tiempo. Una gigante azul, por ejemplo, es joven pero potente, que morirá rápido, en 2.00 millones de años, pero una enana roja, chiquita, con poca masa, fría, puede vivir 20.000 millones de años. Una supernova es una etapa intermedia, de las últimas, cuando la estrella explota, libera mucho material y se forman las altas energías que crean los demás elementos que vemos en la tabla periódica. Su muerte podría verse desde la Tierra, ya la humanidad lo ha hecho en su historia: es como si toda la luz de la estrella alumbrara, por un momento, todo el planeta. El Sol no morirá así porque no nació gigante y masivo sino con temperatura y masa media. La muerte no será tan violenta y con un evento energético tan grande sino que se convertirá en una enana blanca.