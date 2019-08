Hace 49 años cantaron las ballenas

Las canciones de las ballenas publicadas por el biólogo norteamericano Roger Payne, en agosto de 1970, las salvaron. Antes de eso los humanos solo se relacionaban con ellas por términos comerciales: representaban una de las industrias más importantes del mundo.

Los primeros registros de que se cazaban se remontan al menos al 3.000 antes de Cristo, de acuerdo con la Enciclopedia Británica. Mientras que la caza industrial de las ballenas comenzó en el siglo XVII y durante la década de 1930, más de 50.000 fueron sacrificadas cada año.

Pero cuando Payne descubrió que cantaban, es decir que emiten vocalizaciones repetitivas, se encontró publicando un disco completo con sus canciones con apoyo de la National Geographic; sonidos que le dieron la vuelta al mundo. Muchos empezaron a sensibilizarse con estos animales porque escucharlos generó empatía y los ambientalistas iniciaron movilizaciones por la caza de seres que producían tal belleza.

En ciencias naturales una canción, cuenta Esteban Duque Mesa, biólogo de la Facultad de ciencias exactas y naturales de la Universidad de Antioquia, es una serie de sonidos que se repite. Ese es el único criterio para decir que una vocalización es una canción. “Otros sonidos no permiten saber si son predecibles. Los delfines hacen sonidos pero no se consideran canciones porque no son predecibles”, aclara. Incluso en esta área de conocimiento hay una definición diferente para la cultura y aplicada a todo el reino animal –de la humana se encarga la antropología–.

Simón Castaño, músico e investigador, dijo en la charla digital, realizada en el Parque Explora, en el marco de su sala interactiva Música, “La música de los animales” que desde su área de conocimiento es importante mantener abierta la pregunta de si los animales hacen música o no. No para todos es un sí.

Estos términos suscitan polémicas en las ciencias naturales y las humanas. Por eso Duque aclara que la cultura en biología implica que se transmita información entre un individuo y otro a través de aprendizaje social que se puede dar en términos horizontales o verticales: de hijos a padres y de miembros de una población a unos diferentes de otra. No hablan de la información que se transmite por los genes.