Nació en Buenos Aires, Argentina, hace 22 años . Se crió en Inglaterra y grandes momentos de su vida han ocurrido en Estados Unidos. Allá, en Nueva York, estudió negocios en la industria del entretenimiento en NYU Leonard N. Stern School of Business y teatro musical en NYU Tisch School of the Arts.

Entre los grandes nombres de referentes que tiene están Whitney Houston y Adele en la parte vocal, Lady Gaga también por su ser artístico. Gero dice que él es un performance porque en sus creaciones va más allá de la voz y varios talentos que se juntan para ofrecer un buen show.

Gerónimo recientemente fue reconocido por Amazon Music como uno de los artistas emergentes a los que hay que prestarle atención. “A mí me gusta utilizar la música para contar historias y a veces en el estudio me salen cosas que me pasan, pero también me encanta escribir las historias de mis amigos”.