Aunque la situación puede resultar incómoda para algunos, en realidad no es tan compleja. Se trata de respetar al otro y, antes de hacer algún acercamiento o comentario, saber que debe haber un consentimiento, anteponer al piropo un “¿Te puedo decir algo?”, teniendo en cuenta que la única respuesta válida para dar el siguiente paso es un “sí”.

Estrellas de Hollywood, periodistas, modelos y estudiantes (de diferentes géneros y orientaciones sexuales) han levantado la voz para compartir sus historias de abuso en redes sociales y medios de comunicación. Además, entablaron denuncias formales, algunas guardadas por años, pues no se tenía conciencia de cómo se tipificaban estas violencias. Muchos de los comportamientos dentro de esas categorías hacen parte de la cotidianidad en las diferentes relaciones humanas.

“Ya no se les puede decir nada” es un comentario común de los hombres heterosexuales en referencia a las mujeres, luego de todo el estallido que provocaron en el mundo las denuncias de acoso y abuso sexual, visibilizadas en redes sociales por la etiqueta #metoo en inglés, que quiere decir “yo también”.

El feminismo no solo ha traído la conciencia de la violencia y el abuso existentes en la cotidianidad, sino una nueva relación con el cuerpo, lo que tiene consecuencias macro como la legalización del aborto en el mundo y otras de carácter individual, como la búsqueda del placer y el disfrute del cuerpo sin vergüenza. Eso puede ser confuso para quienes asumen que un atuendo sensual o una actitud provocadora es una invitación tácita, pero los expertos recalcan la necesidad de levantar la pregunta del consentimiento antes y obtener un “sí” rotundo, en cualquier caso. El silencio no es aceptación.

“A las mujeres cada vez les interesa menos que hablen sobre su cuerpo”, dice el profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Fabio Castro-Herrera. “Los hombres podríamos empezar a llamar un poco la atención sobre la cultura de la mirada. Eso hace parte de un mandato de masculinidad a los hombres, que se tienen que consagrar mirando y comentando sobre el cuerpo de la mujer, porque afirman su lugar en el mundo”, explica.

Para Castro-Herrera, el sistema patriarcal lleva la creencia de la superioridad masculina, y cuando los hombres no logran afirmar su potencia sexual o económica ante los demás (para lo que usan muchas veces el cuerpo de los otros como objeto), lo compensan con violencia; una respuesta a sentirse vulnerables, que no está justificada bajo ningún concepto.

Él propone un ejercicio muy sencillo para los paisas: “Haga de cuenta que el cuerpo del otro es el metro”. No se trata de algo propio, pero es vinculante socialmente y se debe proteger y respetar.

Otras palabras

Para Montoya, no es necesario erradicar el piropo, sino aprender a hacerlo. De hecho, explica que los halagos pueden ayudar con la autoestima y levantar el ánimo en un mal día, además, hacerlos no significa que se pretenda establecer algún tipo de relación. De ahí surge otro punto importante y es la asertividad en la comunicación cuando el objetivo sí es acercarse más a alguien. Preguntar y conversar siguen siendo las opciones más sencillas para pararse en un terreno firme, así no sea tradicional.