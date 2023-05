Para María Inés Ortiz , en la receta de la vida hay un ingrediente sencillo y básico: sonreir. Inesita podría ser la abuela más querida de las redes sociales. Solo en TikTok tiene más de 1.100.000 de seguidores . Le tienen bastante cariño, se evidencia en los mensajes que le escriben. Y cómo no querer a Inesita si su corazón parece un mango maduro: blandito y dulce.

Estudió hasta quinto de primaria y cuando en la casa había para comprar zapatos o chanclas, los debían lavar antes de entrar a la escuela para no ensuciar los pisos. También había días en los que llegaban ella y sus hermanos descalzos, porque “no siempre había forma de irnos titinos como ahora que van de uniforme, uno era con lo que tuviera”.

—Vivía con la madrastra mía pero, Dios la tenga en su eterno descanso, ella molestaba mucho, nos pegaba. Entonces yo me iba de la casa y me montaba en los árboles hasta por la tarde, ella era muy necia. Primero murió ella, luego mi papá.

Como la operaron de una hernia hace unas semanas, no puede hacer mucha fuerza y camina despacio con ayuda de un bastón. Sin embargo, no deja de ser inquieta: intenta hacer algo de aseo o cocinar. Prefiere estar ocupada para no aburrirse encerrada en la casa donde vive acompañada de otra nieta, su perrito Scotty y Lupita, su gata, su adoración.

Por la recuperación de la cirugía, no puede salir, entonces la misa la ve en el televisor los domingos. Además, le gusta ver novelas: por estos días está enganchada con “María la del Barrio”, sagradamente se sienta a las 3:30 p.m. frente a la pantalla para seguir la historia.