El hito que marca Eafit es lograr que este tipo de estudios —que suele estar en manos de empresas científicas por la complejidad de secuenciar, extraer e interpretar datos de ADN— sea accesible a la comunidad general con una prueba casera, algo que ya ocurre en países desarrollados, pero no en Latinoamérica.

Este análisis no solo ayuda a diagnosticar tempranamente estas enfermedades, sino que también previene su desarrollo, es personalizado y entrega recomendaciones dietarias y en estilo de vida. Es un procedimiento integral.

La transferencia

Es un kit que incluye tubo de muestras, instructivo y un cuestionario que explora los hábitos del paciente. De ahí sale el informe diagnóstico con recomendaciones dietarias y sobre cambios de estilo de vida.

“El microbioma no es algo que se afecta solo por lo que tú comes. Principalmente sí, pero también por los medicamentos que tomas, las vitaminas o suplementos, si consumes o no probióticos, si duermes bien, si haces ejercicio, si eres una persona con un buen manejo del estrés. También el ambiente donde vives, si vives en el campo o en la ciudad, si tienes animales, si tienes una enfermedad de base. Todas esas cosas son muy importantes en el microbioma. De hecho, lo que hemos visto, súper interesante, es que cambia mucho de paciente a paciente”, constata la profe Laura.

No se trata, pues, de un test dirigido solo para personas con padecimientos como alergias, trastornos gastrointestinales, enfermedades autoinmunes, metabólicas, sistémicas, crónicas o inflamaciones constantes. Cualquier persona puede realizarse este diagnóstico para prevenir o mejorar su estado de salud, siempre y cuando esté entre los 2 y 70 años.