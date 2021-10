La razón por la que Isabel II rechazó el premio “Anciana del año”

La reina Isabel II rechazó, educada y firmemente, la distinción como Anciana del año (Oldie of the year) a sus 95 años porque no se siente vieja. "Una solo es tan vieja como se sienta", ha declarado la soberana británica.

Según su secretario privado, Tom Laing-Baker, envió una carta a la revista que organiza el certamen en la cual menciona que la reina "no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo" y agregó el deseo de Isabel II para que encuentren un destinatario más adecuado.

A diferencia suya, su difunto esposo, el duque de Edimburgo, aceptó con humor el premio en 2011, con 90 años. En aquella ocasión mencionó que "Nada mejor para la moral que ser recordado como los años pasan -cada vez más rápido-. (...) En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti". Él falleció el pasado abril a los 99 años.