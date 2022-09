Según algunos detalles del funeral divulgados por el Palacio, al término del servicio religioso habrá en todo el país dos minutos de silencio tras lo cual se entonará el himno nacional “Dios salve al Rey”.

El lunes 19, los invitados al funeral —entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de EE. UU, Joe Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron— empezarán a llegar a partir de las 08:00 a.m. (2:00 a.m. en Colombia) a la abadía, de cara al comienzo de la misa a las 11.00 a.m. (5:00 a.m. en Colombia), a la que asistirán unas 2.000 personas.

Una cureña de la Marina Real (Royal Navy), de 123 años de antigüedad y tirada por 98 marineros, llevará el féretro de Isabel II desde el Salón de Westminster, donde está ahora instalada la capilla ardiente en el Parlamento británico, hasta la Abadía de Westminster para el funeral de Estado.