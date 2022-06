El hecho sucedió en México. En la grabación, el padre es quien narra lo sucedido: “ Resulta que este señorito, mi hijo, se estaba burlando de su compañero por traer ‘tenis piratas’ , entonces yo lo voy a mandar toda la semana en chanclas, para que agarre la onda, para que aprenda la lección de que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”.

En un video, que no para de circular en las redes sociales, quedó registrado el momento en el que un padre mandó a su hijo al colegio usando un par de chanclas de mujer , luego de enterarse de que el joven se había burlado de un compañero que utilizaba la replica de unos tenis de una reconocida marca. Es decir, por llevar “tenis chiviados”.

A pocos metros del estudiante, se ve al joven que supuestamente recibió la humillación observando la escena que se hizo viral en TikTok: el video ya supera las 20 millones de reproducciones.

“Hijo no se me hace justo, no es correcto. Por eso, hoy vine a traerte a la escuela. Algunas personas dirán que esto es cruel, pero es la lección correcta”, dijo el padre.

Seguido de esto, le entrega a su hijo una caja de los zapatos originales y le pide que se los regale al compañero.

Al final, el padre y el hijo se disculparon con el otro joven por lo sucedido.