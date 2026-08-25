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Juicio contra Meta en Estados Unidos: el algoritmo al banquillo

Los alegatos de los fiscales contra Meta se centran en el supuesto daño a jóvenes y el uso de sus algoritmos. Crece la controversia.

  • El juicio ha hecho que la opinión pública ponga la lupa en la políticas de Meta y cuestiones las decisiones del gigante tecnológico. FOTO GETTY
    El juicio ha hecho que la opinión pública ponga la lupa en la políticas de Meta y cuestiones las decisiones del gigante tecnológico. FOTO GETTY
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los alegatos iniciales del juicio contra Meta se centraron en las acusaciones de que la compañía utilizó de manera deliberada funciones de sus plataformas para aumentar el tiempo que los usuarios jóvenes permanecen conectados, pese a conocer sus posibles vulnerabilidades, informó la prensa internacional sobre el inicio del juicio contra el gigante tecnológico. Los demandantes sostienen que la empresa recopiló información de menores sin autorización de sus padres y que minimizó públicamente los riesgos asociados con Facebook e Instagram.

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La prensa internacional señala que el juicio es promovido por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una coalición bipartidista de 29 fiscales generales estatales. Los demandantes buscan que Meta modifique determinadas funciones y prácticas relacionadas con sus algoritmos y con la experiencia de los usuarios jóvenes.

Entre las herramientas cuestionadas están el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenido, los botones de “me gusta”, las notificaciones automáticas y las publicaciones que desaparecen. Según los estados, estas características fueron diseñadas para mantener a los menores conectados durante más tiempo.

Meta ha rechazado las acusaciones. El proceso, que comenzó con los alegatos iniciales y se extenderá entre seis y siete semanas, es presidido por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien dirige el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California.

El caso ha sido comparado con los procesos judiciales que enfrentaron en el pasado las grandes compañías tabacaleras por los posibles daños asociados con sus productos. Sin embargo, Bonta aclaró que la demanda no tiene el objetivo principal de obtener una compensación económica. Después de la primera jornada, el fiscal señaló que el proceso está relacionado con “sanciones civiles, restitución y devolución de ganancias ilícitas”.

Una eventual decisión podría tener efectos sobre la manera en que Meta diseña y opera sus plataformas para los usuarios jóvenes. La compañía depende de sus sistemas algorítmicos para distribuir contenidos y publicidad, una actividad central para su modelo de negocio.

El proceso también tiene una particularidad: no cuenta con un jurado tradicional con capacidad para emitir una decisión jurídicamente vinculante. Gonzalez Rogers convocó a un jurado consultivo que escuchará las pruebas y emitirá un veredicto, pero la decisión definitiva corresponderá a la jueza.

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En un documento judicial, Gonzalez Rogers explicó que las cuestiones discutidas afectan la vida cotidiana de personas de los estados involucrados y consideró conveniente contar con la opinión de un jurado consultivo para conocer el denominado “estándar de la comunidad”.

Una jueza con experiencia en litigios tecnológicos

Gonzalez Rogers, de 61 años, fue nombrada presidenta del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, 15 años después de que el entonces presidente Barack Obama la nominara para ocupar un cargo judicial federal.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué demandaron a Meta por sus plataformas para jóvenes?
Los estados demandantes acusan a Meta de utilizar funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, los “me gusta” y las notificaciones para mantener a los usuarios jóvenes conectados durante más tiempo, pese a conocer sus posibles vulnerabilidades.
¿Qué fiscales generales demandaron a Meta?
La demanda es liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una coalición bipartidista de 29 fiscales generales estatales.
¿El juicio contra Meta busca principalmente una compensación económica?
No. Rob Bonta afirmó que el proceso no gira principalmente alrededor del dinero, sino de posibles sanciones civiles, restitución y devolución de ganancias ilícitas. La noticia no especifica cuál sería el monto definitivo de esas medidas.
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