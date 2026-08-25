Juicio contra Meta en Estados Unidos: el algoritmo al banquillo

Los alegatos iniciales del juicio contra Meta se centraron en las acusaciones de que la compañía utilizó de manera deliberada funciones de sus plataformas para aumentar el tiempo que los usuarios jóvenes permanecen conectados, pese a conocer sus posibles vulnerabilidades, informó la prensa internacional sobre el inicio del juicio contra el gigante tecnológico. Los demandantes sostienen que la empresa recopiló información de menores sin autorización de sus padres y que minimizó públicamente los riesgos asociados con Facebook e Instagram.

Siga leyendo: ¿Por qué cada vez hay más extranjeros viviendo en Medellín?

La prensa internacional señala que el juicio es promovido por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una coalición bipartidista de 29 fiscales generales estatales. Los demandantes buscan que Meta modifique determinadas funciones y prácticas relacionadas con sus algoritmos y con la experiencia de los usuarios jóvenes.

Entre las herramientas cuestionadas están el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenido, los botones de “me gusta”, las notificaciones automáticas y las publicaciones que desaparecen. Según los estados, estas características fueron diseñadas para mantener a los menores conectados durante más tiempo.

Meta ha rechazado las acusaciones. El proceso, que comenzó con los alegatos iniciales y se extenderá entre seis y siete semanas, es presidido por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien dirige el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California.