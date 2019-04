La desnutrición que se camufla en la gordura

Hoy es evidente que los niños comen diferente y no siempre de manera saludable (ver infografía). La mamá de Ana* –paciente de la nutricionista Beatriz Rada Solórzano, de la Universidad de Antioquia– ha tenido que vivir el desprecio que su hija le hace a las loncheras que le empaca. La niña de 12 años las intercambia en el colegio por papas y gaseosas.

Las papas fritas son las “verduras” más comunes entre los niños de 12 y 15 años en América del Norte, señaló un estudio publicado en Journal of Obesity en 2012. Una percepción que debería preocupar al sur del continente ya que algunos médicos y nutricionistas están de acuerdo en que los cambios en hábitos alimenticios de países como Colombia están muy influenciados por esas tendencias.

Esto no es solo una situación de las familias de recursos escasos. A Botero le sorprende cuántos niños con medios y altos niveles económicos tienen algún tipo de déficit de nutrientes y energía en su alimentación.

En cuanto a la desnutrición crónica (ver glosario) en menores de cinco años cayó. En 1990 era de 26,1 %, pero ahora es de 10,8 %. Y aunque es mucho menor que la tasa mundial (23,2 %), en el medio tiene una dificultad grande por resolver: la crónica en los pueblos indígenas es de 29,6 % y la de la comunidad afro es de 7,2 %.

No sucede lo mismo con la aguda (ver glosario), que pasó de 0,9 % en 2010 a 2,3 % en 2015. Datos contradictorios que aún no se comprenden bien porque cuatro años después el informe no se ha presentado completo.

Para el caso de Medellín, a 2017 el 7,2% de los niños menores de seis años presentaban desnutrición crónica y el 1,1 % tenía desnutrición aguda. Esta es una de las conclusiones del informe “¿Cómo va la primera infancia?” de Medellín Cómo Vamos.

Botero agrega que el problema de la aguda en niños es mortal e imperdonable en pleno siglo XXI. Igual de preocupante es la situación de los que logran sobrevivir. Dice el médico pediatra, quien trabajó por la nutrición infantil en la región del Urabá de 2000 al 2007, que los niños que sobreviven a ella tienen que hacer una adaptación metabólica, es decir, aprender a necesitar muy poco (comida, energía), en condiciones precarias de aprendizaje y con tallas menores a las de su edad.

Esas adaptaciones programan o condicionan sus organismos a la obesidad. Lo que han notado las observaciones de investigadores, anota Botero, es que luego de la adolescencia cualquier alimento que ingieran de más los empujará al sobrepeso de manera desmesurada.

Además, según información de la Clínica Mayo, la desnutrición no tratada puede causar retraso mental o incapacidad física.