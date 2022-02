—Una responsabilidad muy grande, no solo con el país, sino conmigo mismo porque me exige elevar mi drag a un nivel superior. Esto es una manera de abrirle la puerta a todas las dragas de Medellín, que sepan que los sueños pueden estar a la vuelta de la esquina.

— Que estamos acá y existimos; que los demás soporten, eso me gusta. Cuando estoy en los escenarios y en la calle es una forma de decir que somos un espectáculo que lo puede ver cualquier persona. No niego que a veces siento susto de que me griten cosas, pero todo vale la pena por el impacto que genero en muchas personas, hay gente que me ha escrito por redes sociales diciendo que en algún momento de sus vidas les di mucha fuerza.

—Que ojalá hubiera tenido más momentos para ser más fiel así mismo y no ocultarse tanto, me hubiera gustado que ese niño hubiera sido más libre. Siempre quise ser una estrella, era lo que soñaba, ser cantante o actor, y ahora, afortunadamente, puedo hacerlas todas con Gretha.

En estos casi cinco años como drag, Gretha ha protagonizado varios momentos icónicos en Medellín: fue la encargada de encender las luces de colores del edificio inteligente de EPM para celebrar el mes del Orgullo en 2020 y en las más recientes ediciones de la marcha gay ha sido una de las voces más importantes.

—¿Qué pasa por su cabeza luego de todo lo vivido?

—A veces me asombro mucho cuando la gente me dice que los inspiro, eso me parece un reto muy grande, porque es darles esa confianza para que ellos y ellas sean lo que quieren ser y sin miedo, es algo que yo habría querido vivir en algún momento cuando estaba más pequeño, que una drag se me hubiera acercado y me hubiera dicho que es posible ser.

Este fue el video con el que Gretha White se presentó al programa La Más Draga: