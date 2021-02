Para Juan Andrés Escobar, presidente de Adecopria, Asociación de Educación Privada, hasta ahora no hay cambios significativos en las políticas educativas para temas como cobertura, calidad, evaluación o pertinencia.

Considera que los lineamientos del Ministerio de Educación se han inclinado más al apoyo desde lo jurídico para prestar el servicio en la virtualidad y para los modelos de alternancia. La virtualidad, dice, “no era posible para la mayoría de los colegios y universidades del país, que oficialmente no tienen licencias que permitan esta modalidad”.

La contingencia, en opinión de Escobar, podría aprovecharse para discutir el modelo y la política educativa vigente en Colombia con la Ley 115 de 1994 y el Decreto Único Reglamentario 175 de 2015.

“Estoy seguro de lo necesario y relevante que sería pensar juntos una reforma de fondo, pertinente y apropiada para las necesidades de la educación de hoy”, dice Escobar.

El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Wilson Bolívar, coincide con Escobar en que hoy no es posible hablar de modificaciones en las políticas públicas de educación en el país, todo porque la pandemia no lo ha permitido.

En su concepto, hoy el foco está en identificar hacia dónde se deben orientar las políticas públicas en esta contingencia, que ha desnudado falencias como la poca inversión en infraestructura y conectividad.

“Esto debería ser una prioridad para los gobiernos, pero hoy vemos instituciones que no pueden cumplir con los protocolos porque no tienen acceso a servicios públicos”, advierte, y agrega que hay instituciones educativas, alejadas de cascos urbanos, que no cuentan con internet, lo cual dificulta el acceso de sus habitantes a la educación.

Una de sus recomendaciones es diseñar políticas públicas que garanticen una conectividad mínima para niños y adolescentes, con un aumento en las inversiones para permitirles el acceso a tecnologías y conexiones y que no crezcan las brechas de desigualdad.

El Ministerio por su parte, menciona algunas acciones que vienen adelantando en alianza con MinTIC y que les ha permitido “avanzar en el portal móvil Aprender Digital, con navegación sin consumo de datos; la estrategia Hogares Digitales para la Educación, internet a bajo costo para estratos 1 y 2; la entrega focalizada, inicialmente, de 83 mil computadores con contenidos precargados que funcionan con o sin conectividad y la estrategia de conectividad estructurada a 2022, que permitirá la conexión adicional de 15.000 escuelas rurales”.

María Victoria Angulo, ministra de Educación, subraya que durante la pandemia el compromiso ha sido garantizar el derecho a la educación y para eso “se han implementado y acelerado cambios para dar continuidad al servicio educativo y priorizar la conectividad con énfasis en zonas rurales y hacer mejoras en infraestructura, claves para reducir inequidades”.