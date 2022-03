El Museo Victoria & Albert de Londres inauguró el pasado 19 de marzo la expocisión Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, en colaboración con Gucci. En esta muestra se explora cómo la estética masculina ha incluido a lo largo de la historia encajes, brocados florales y complementos que se relacionan principalmente con lo femenino. Los looks contemporáneos de diseñadores legendarios y emergentes se expondrán hasta el próximo 6 de noviembre junto a esculturas clásicas, pinturas renacentistas, fotografías icónicas y películas. El vestido que usó Harry Styles para la portada de Vogue en 2020 es una de las grandes atracciones.