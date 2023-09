Los límites físicos pueden ser muros, barreras, vallas. Un límite puede ser incluso el mar o un bosque. Hay límites naturales y otros que deben construirse y, así como están los físicos, también existen los que se construyen en las relaciones interpersonales y que permiten fortalecer los vínculos.

Los seres humanos necesitan poner límites en cada relación y de hecho, las personas que saben ponerlos comunicando lo que sienten a su pareja, suelen tener relaciones más exitosas que las que son permisivas y complacientes, ya que llega un punto de agotamiento físico y mental que ninguna persona puede soportar.

Según Chloe Carmichael, psicóloga clínica de Nueva York y autora de Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety, “los límites facilitan las interacciones con el mundo que te rodea y pueden proteger tus emociones, tu espacio físico, tus sentimientos, tu salud mental, tu sistema de creencias o cualquier otra cosa que tengas que ofrecer”, afirmó para el medio CNN.

Estos son las reglas que cada persona pauta en una relación para proteger su bienestar emocional, físico y psicológico. Además, definen lo que se considera aceptable o no en el comportamiento, comunicación y espacio personal dentro de una relación.