Rudy Marcelo Carvajal no para y no quiere. Mientras cuenta todas las experiencias que ha tenido alrededor de la peluquería, desde que empezó a dedicarse a ella en 2013, se le ocurren muchas más maneras de potenciar su oficio y llegar a más gente. Lo suyo son los proyectos y la itinerancia, por eso creó La Motilona, para no estar atado a un solo espacio.

La Motilona es una peluquería itinerante que lleva consigo. Cortando pelo ha estado en las playas de Palomino; en A seis manos, un espacio de artistas en Bogotá; también se fue en chiva por las zonas que votaron por el “sí” para hablar de paz luego del “no” en el plebiscito de 2016; estuvo una temporada en la plaza de mercado de Samper Mendoza para compartir tiempo con las yerbateras, ayudarles en su arreglo personal y recibir de ellas el conocimiento ancestral; e hizo una “cartografía de pelo”, viajando por Estados Unidos y Europa. Hace dos años se estableció en Medellín y atiende en su apartamento, aunque le gusta la idea de hacer residencias, una figura que usan tradicionalmente artistas y escritores; el próximo mes empezará una en Casa de Fuego en Laureles.

Marcelo también creó roles que caracteriza para apropiarse de otros espacios y acercarse de manera diferente a los públicos, como un cachaco, un aviador de otros tiempos o el director de un circo, para salirse de los estereotipos que rodean la profesión. “Es un espectáculo, pero de otro tipo”, explica. Los peluqueros se enfrentan a retos similares día a día, pero no por ello pertenecen a las mismas casillas, especialmente cuando deciden aproximarse al oficio desde otra óptica, como lo hace Carvajal.