La tecnología se puso a cocinar

Cocinar con una olla inteligente

Le prepara arroz, sopas, pasta, le calienta el pan, puede hornear, hacer una deliciosa carne e incluso una pizza. Si ninguna de las opciones se adapta a lo que necesita puede personalizarla. Además es programable, cuenta con una bandeja de vapor y para manejarla fácilmente tiene un panel táctil.



No necesita aceite para freír papas

Si le disgusta fritar porque le salpica el aceite o no le hace bien a su salud, la freidora digital es la solución. Esta le ayuda a hacer comida en casa con menos grasa. Se trata de un horno pequeño y cuenta con una alta resistencia eléctrica.



Vea qué alimentos tiene en la nevera

Hay algunos refrigeradores que vienen con un sistema conocido como “InstaView Door-in-Door”, este tipo de tecnología reduce la pérdida de aire frío e incrementa el ahorro de energía. Además con dos leves golpes el usuario podrá ver qué productos hay dentro. Algunas se conectan con el celular, para ver a través de la cámara, qué le está faltando.



Elimine los agentes dañinos

Si quiere que de sus verduras o frutas desaparezcan hongos o bacterias, la nevera con “Hygiene Fresh” le ayuda, debido a que en solo cinco pasos puede detectar los organismos que no son beneficioso para el consumo. Puede eliminar hasta el 99.9 %.



ESTAS AÚN NO HAN LLEGADO AL PAÍS



Ahora los chefs son robots

No tienen la forma de humanos, pero son parecidos a los brazos con los que se cocina. Esta máquina puede preparar cocteles y recetas variadas, las cuales descarga en línea. Solo hay que pulsar una pantalla táctil con lo que se desea preparar. Su inventor fue Mark Oleynik.



Medir qué come

De seguro alguna nutricionista le ha pedido consumir cierta cantidad de proteínas al almuerzo. Para gantizarlo ya ha existe una pesa que reconoce más de 315.000 alimentos y en una aplicación móvil registra todo lo que se come.



¿es posible imprimir la cena?

En la actualidad las impresoras 3D son más comunes y la industria gastronómica las ha utilizado. Tiene la capacidad de preparar galletas en tan solo unos minutos, aunque solo hace la mezcla: las imprime listas para llevarlas al horno.



Alimentos libres de químicos

Un sensor de comida le permite identificar si realmente una piña, por ejemplo, está libre de pesticidas o un pescado tiene sustancias químicas no aptas para el ser humano. Esta tecnología solo requiere de una pequeña muestra para hacer lectura y arrojar resultados.