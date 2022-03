Están los que hablaron sobre la reacción de Will Smith. Sobre si fue justo con Rock o no. Hablaron sobre la disculpa de Smith, o sobre por qué la Academia no hizo nada. Hoy en los titulares de la mayoría de los medios habló de eso y ya.

La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock ha dado mucho de qué hablar desde la noche del domingo, en plena transmisión en vivo de los Óscar . Pero, de nuevo, como pasa con muchos temas que afectan a las mujeres, se está hablando de lo que menos importa y no del centro de todo: la violencia hacia las mujeres.

“Más allá de categorizar como misógino todo acto sin más análisis que el de ‘lo ha hecho un hombre’, el problema del planteamiento es asumir que una persona no lleva a cabo una conducta de defensa por decisión propia y no porque se quede paralizada por la humillación ”, dice en Twitter la psicóloga María. La clave está en la humillación, que es sistemática.

No todos reaccionan calmados todo el tiempo. Pero ojo, eso no es excusa para la agresión física. Sin embargo, es un tema difícil, con mucho trasfondo. Pero más allá de su reacción como hombre y lo que la motivó, la clave está en ella, en la mujer.

Nancy Becerra, psicoterapeuta con enfoque de género, explica que es importante ir más allá de este discurso, no caer en esa idea que es facilista, reduccionista. “No nos quedemos en la violencia de los machos y en el tema de si quieren poseer o no , porque ahí se olvida de nuevo a la mujer, y porque es una lectura reduccionista del tema. No todo es patriarcado”.

El foco debe estar en Jada Pinkett

Hay que llegar a la causa de la violencia. En este caso, Jada Pinkett fue víctima de lo que muchas mujeres han sufrido por años y en silencio, lo que muchas sociedades han normalizado y lo que la Academia ha celebrado y hasta apoyado: violencia estética.

Sobre todo las mujeres la han padecido: la mujer no tiene permitido envejecer, ni engordar, ni adelgazar, no pueden alisarse el cabello o dejárselo crespo o usar o no tacones. Y aún más, la presión ha estado sobre las mujeres negras.

“Este es una claro ejemplo de cómo la belleza ha sido construida y erigida como un valor social, no importa si tienes fama o no, si tienes recursos económicos o no, si tienes acceso y visibilidad mediática o no; si eres mujeres, y más aún una mujer negra, estás siempre siendo juzgada y expuesta a ser violentada por tu apariencia física si por alguna razón no respondes a la expectativa de belleza que se ha construido para ti”, publicó en Twitter la doctora en Ciencias Sociales y escritora Esther Pineda.

Y la poeta Elvira lo dibuja muy bien: “Después de la ‘broma’ horrible, ella reacciona poniendo los ojos en blanco, lo que refleja un hastío propio de un cansancio crónico y acostumbrado. ¿No os habéis visto en esa mirada?”.