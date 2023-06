“Casi me muero”: Maluma contó cómo convenció a Madonna para el concierto en Medellín; tuvo que hospedarla en su casa con 27 personas

Para el reguetonero, aquella presentación se quedará en la memoria de los 45 mil espectadores por mucho tiempo, y por supuesto, en el corazón de él mismo “como uno de sus shows más exitosos de toda la carrera”.

Pero, ¿cómo Madonna terminó quedándose en la casa de Maluma?

Todo pasó días antes del concierto en el Atanasio el año pasado. En una entrevista para El Hormiguero, Maluma confesó que la presencia de Madonna en el concierto estuvo a punto de no concretarse.

“Ocho días antes del concierto me canceló. Me dijo que no podía porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia... Yo casi me muero”, afirmó Maluma.