Una anécdota muy particular que la misma Tina había confesado en una entrevista fue que Ike la llevó hasta a un burdel ubicado en Tijuana para celebrar su noche de bodas . Una idea bastante loca para el contexto, que, según ella, era un indicio de que algo no venía bien para la relación de ambos.

La estrella musical de Estados Unido s Tina Turner falleció este miércoles 24 de mayo. Su deceso enlutó a sus seguidores y causó una gran tristeza en el mundo del entretenimiento, especialmente en aquellos artistas a los que no solo inspiró, sino que fue guía y referente. No solo la recordarán por sus grandes éxitos musicales, sino porque marcó a muchas generaciones que crecieron escuchando su música.

Al final, no todo fue color de rosa, ya que en 1978 Tina se divorció de Ike, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente, aprovechándose de su lugar y dejando a la reina sin muchas opciones. Incluso, en algún momento tuvo que depender de los beneficios alimentarios que recibía de otros.

Sin embargo, la cantante estadounidense logró un éxito aún mayor como solista en las décadas de los 80 y 90. Con temas reinventados y con el objetivo de saldar su ‘caída’, Turner comenzó un nuevo reto y al final le terminó dando frutos, nuevamente.

A principios de los 80, la versión de Turner de “Let’s Stay Together” reavivó su carrera. “Private Dancer” siguió en 1984, un gran éxito comercial y de crítica. El álbum incluía su única canción número uno, “What’s Love Got to Do with It”. Aunque ella no era una seguidora de ese tema, fue el que nuevamente le hizo ver una luz en medio de la oscuridad por la que pasaban en esos momentos.