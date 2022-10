Sin embargo, ¿ha pensado alguna vez en asociarlo con cultivos, cosechas, alimentos? ¿Con tener una granja en el metaverso? ¿Con comer virtualmente? No suena muy convincente, pero hay un sinfín de investigadores y empresas abocadas actualmente al estudio de cómo estos dos conceptos (metaverso y agricultura) terminarán vinculados, dentro de unos años, en la realidad.

Acercar a la gente al campo

La implementación del metaverso en el entorno rural no solo consistiría en la incursión de nuevas tecnologías para la optimización de procesos y técnicas. También serviría para educar y culturizar en torno a la importancia de la naturaleza y su intervención, por ejemplo, a través de visitas a granjas en el ciberespacio.

De acuerdo con Bustamante, las ciudades están llegando a un punto de inhabitabilidad debido a la densidad poblacional y al agotamiento de los recursos, por eso los gobiernos tienen que ofrecer una infraestructura similar a la urbana (acceso, modernización, etc) en el campo, de manera que los jóvenes prefieren quedarse allí y no migrar a las ciudades. “En Colombia la infraestructura del campo no le permite a la gente vivir plenamente su tradición, en Estados Unidos sí ocurre, a eso es a lo que hay que apuntarle”.

Lea también: Este es Landian, el primer metaverso hecho en Medellín

¿Juntarse para lograrlo?

Las brechas entre grandes y pequeños productores son evidentes y matizan un poco las expectativas que se tienen en torno al metaverso. Así lo manifiesta Jorge Eduardo Castaño, campesino pereirano que asistió a la conferencia impartida por Bustamante: “Todo esto nos puede ayudar mucho como agricultores, pero hay una pregunta desde lo que es el alcance. Para acceder al metaverso se necesita Internet y actualmente el pequeño productor no lo tiene. En la mayoría del área rural colombiana no están dadas las condiciones”. Su petición es que desde los gobiernos, instituciones y la academia haya una real preocupación por el pequeño productor, “sino a esto solo podrán acceder los grandes productores”.