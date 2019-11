La historia del pájaro antioqueño que nació muerto

Con las pieles, continuó contando Thomas, contrataron a un ilustrador para recrearlo y lo bautizaron Atlapetes blancae en un artículo publicado en la revista científica Bulletin of the British Ornithologists’ Club en diciembre de 2007. Tres años después llegó a manos de quien es el implicado indirecto de su redescubrimiento, Raúl Tamayo, el bibliotecario del pueblo. El nuevo Atlapetes debió esperar ocho años más para ser visto por primera vez.

La primera foto

La desesperanza de encontrar al montañerito comenzó a expirar en 2018, cuando Rodolfo Correa, de 28 años, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, creyó ver un montoncito de Atlapetes blancae, pero hay otros Atlapetes similares y Rodolfo no es experto en pájaros. Sabía de la existencia del ave por sus largas conversaciones con su amigo Raúl Tamayo.

Sus conocimientos sobre flora y fauna del municipio del norte de Antioquia, estimulados por los contactos con Lasallistas, continuaron atrayendo a Rodolfo. Y en 2010 Raúl le compartió una nueva historia. Con una copia en blanco y negro del estudio de Donegan que mandó a traducir, le dijo: “Este animalito está en San Pedro, yo en mis épocas escolares lo conocí”.

Las descripciones que leía correspondían con el mismo pinzón que él había visto comiendo moras y semillas en su finca en El Herrero, en la vereda de San Francisco. A unos dos kilómetros de La Lana, al suroccidente de San Pedro, el lugar con el que se etiquetó una de las pieles de los Lasallistas.

La ilustración del pájaro perdido en el artículo de Donegan no se veía a color por ser una copia, así que en su empeño por juntar las piezas del acertijo, Raúl buscó en internet lo que pudo sobre el ave y bajó a Medellín. Se dirigió al Museo de la Salle para confirmar que él ya había visto al ave. Recordaba bien que este, a diferencia de sus hermanos, era blanco.

El domingo 7 de enero de 2018, las conversaciones de Rodolfo con el curioso librero de 47 años se hicieron realidad ante sus ojos, agudizados gracias a las observaciones en las que participó junto con 4.500 pajareros en el Global Bird Day 2017. Pajarear lo convirtió en otra clase de explorador.

Esa tarde, día de misa, mientras caminaba hacia la iglesia del pueblo, vio moverse a un grupo de aves en un rastrojo, ahí cerca a la cabecera de San Pedro. Ya Rodolfo sabía que había especies similares. No eran pechiamarillos (Atlapetes latinuchus), estaba seguro. Podían ser pizarrosos (Atlapetes schistaceus), los más parecidos al blancae, pero tuvo la corazonada de que los animales que veía hacían parte de esa especie de pechiblancos buscada por años.

La primera foto que Rodolfo tomó con su celular no convenció a Juan Luis Parra, el profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y especialista en avifauna y plantas de páramo, al que Rodolfo le escribió para consultarle. Cuando mandó una segunda con una cámara de mejor calidad, la cascada de eventos que se vinieron ha entusiasmado a más de uno. Estaban buscando donde no era: mirando para arriba, cuando estaba abajo.

Rastrojero

El montañerito aloja sus huevos en un ecosistema fundamental para retener el agua y evitar las inundaciones. Los biólogos del Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados-U de. A, liderado por Juan Luis y Sergio Chaparro, quienes junto con Andrea y Rodolfo confirmaron el redescubrimiento con una publicación en el journal Cotinga del Neotropical Bird Club en junio de 2019, han monitoreado un pequeño grupo día y noche con el fin de caracterizarlos. Por fin se registró su voz, así como algunas de sus costumbres.

Encontraron que su hábitat no son las copas de los árboles, sino lo que se conoce como rastrojo. “Un término que se le ha asignado a lo desconocido y que hasta se ha usado de manera peyorativa. La gente suele decir que no sirve, que es malo porque no es bonito como el bosque y no produce (dinero)”, explica Santiago de SalvaMontes en medio de la buscatón del “bichito”, como lo llama con cariño.

El rastrojo no es popular y cada vez hay menos en el altiplano norte. Mantener la tierra “limpia” ha hecho de su erradicación una obsesión antioqueña, agrega Santiago, quien se sorprende sobre el desconocimiento generalizado sobre el territorio y el origen del agua. “Lo que estamos encontrando en estos es que son estructuras naturales indispensables para el agua”, advierte con esperanza, pero sin ocultar una evidente preocupación.

Muy cerquita

Durante la Buscatón del Montañerito paisa en octubre lo registraron en ocho localidades en los municipios de Yarumal, Angostura, Santa Rosa de Osos y San José de la Montaña, en estos dos últimos se amplió su distribución y se contaron 24 individuos aproximadamente durante ese fin de semana.

Wendy Willis, subdirectora de programas internacionales de American Bird Conservancy, fue una de las que lo vio. Vino a Colombia y en el Festival de las aves 2019 contó que prometió pintarse el pelo de rojo si lograba recaudar fondos para apoyar estrategias de conservación para esta especie en peligro crítico. Cuando hablaba, su cabello, por supuesto, ya estaba teñido como la corona del montañerito.

Para esta iniciativa de ciencia ciudadana SalvaMontes, junto con investigadores del Instituto Humboldt, plantearon la metodología para obtener datos en colaboración con la comunidad y, a su vez, crear estrategias de conservación para “una zona en la que crece aceleradamente una frontera agrícola sin criterio ecológico, poniendo en riesgo las especies y el agua”, según Santiago.

El blancae, luego el agua

No es vacía la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO): “La respuesta mundial al cambio climático debe centrarse en los bosques”. De su buen manejo depende la disminución del riesgo por desastres naturales relacionados con el clima y acceso a agua potable.

“El agua del Aburrá depende de dos altiplanos, el oriental y el del norte. Como se necesita infraestructura gris para alojar agua, también son imprescindibles los páramos, bosques, humedales y toda esa red que llamamos cuenca hidrográfica, porque es la que permite que el agua llegue a la llave”, concluye Santiago.

“Al parecer el montañerito paisa está relacionado con el agua que llega al Valle de Aburrá. Si no actuamos, pronto vamos a llegar a la situación de Ciudad del Cabo, una región de Sudáfrica en la que sus ciudadanos deben racionar el agua diariamente por la amenaza de quedar sin su suministro”, dice Santiago.

El cambio, dice el conservacionista, se puede dar si se desestima la idea de domar la naturaleza y por el contrario se le conoce mejor para diseñar fincas de producción agrícola y ciudades, teniendo en cuenta sus dinámicas. La del agua es moverse a su ritmo, y para circular necesita el rastrojo, de la misma forma en que necesita el frailejón.

Todo está estrechamente conectado. El montañerito paisa es una especie endémica del norte de Antioquia, es decir, hasta ahora no se sabe de su existencia en otras partes del planeta, y si su hábitat está siendo destruido, la consecuencia es que él también. Que otra vez será solo un puñado de plumas, como esa vez que lo vio Thomas Donegan y supo que no era igual a los demás.