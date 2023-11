No tenía idea de la existencia de un influenciador gringo que se hace llamar Mr. Beast hasta que mi hijo de nueve años me dijo que quería probar sus hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Desde cuándo los que hacen morisquetas en Youtube tienen negocios? Desde hace mucho, según veo. Probamos las hamburguesas y son sabrosas, de carne jugosa y sin mucho misterio: queso, quizá tocineta, salsas. Alguna de ellas deja en la boca un rastro de hierbas que refresca y que me trajo el recuerdo del adobo que usaba mi madre. Mi hijo fue simple: “Están muy buenas, pa”.

Encontré decenas de videos de otros influenciadores reaccionando a la bondad de Mr. Beast —resulta que un negocio de los youtuberes es reaccionar a los videos de otros youtuberes para de esa manera pegarse a la cola de la fama y recibir visitas y dinero; no recomiendo ver reacciones, nuestras almas solitarias se vuelven adictas a esa compañía, por favor alejarse — y lo que más decían era que las naciones habían quedado en ridículo, porque ni siquiera la ONU había hecho tal trabajo, no encontré argumentos en contra de esa lógica.

La apertura de los pozos fue publicitada por el influencer con un video de diez minutos en Youtube, donde también aparecía donando bicicletas, útiles escolares, pupitres, balones, computadores, tableros; también se lo ve ayudando a construir un puente para unir un pueblo con un hospital . En ese momento ya las hamburguesas no solo me parecían sabrosas, ya eran una obra de arte, un aliciente a esta conciencia puerca de clasemediero acomodado.

Un amigo, que tiene un hijo igual de adicto a Youtube que el mío, me dijo: “Parce, es que Mr. Beast se va a morir”. Y se va morir porque sufre una extraña enfermedad que le afecta el intestino delgado, enfermedad de Crohn se llama, debe ser que tiene más de 30 años y ya le cae mal hasta una hamburguesa. Pero no se va a morir, al menos no de eso, porque hay tratamiento. Su filantropía no se sabe de donde viene: solo existe, así que veamos como nos hace quedar en ridículo y pidamos un domicilio.