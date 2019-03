No es solo abrazar al gato, es cuidarlo

“Siempre tuve mascotas, desde pequeñita en mi casa hubo perrito, pero llegó el momento en que decido vivir sola y me regalan a Olivia (la gata blanca), que fue fundamental en el proceso de recuperación de mi enfermedad (esclerodermia), porque me acompañó esas noches que estaba triste y aburrida, se acostaba sobre mi pecho, esa era su forma de entender por lo que estaba pasando.

Justo en el proceso de mi trasplante le dio una enfermedad en la piel y tuvo que estar hospitalizada 20 días, el mismo tiempo por el que yo pasé. Ellos absorben de alguna forma lo que uno está viviendo, lo que hice fue hablarle y decirle que no tenía que llevarse mi enfermedad, que la necesitaba para que me acompañara y me diera felicidad, así la recuperamos de su dolencia. Son la mejor terapia que una persona pueda tener, para cualquier caso de salud física o mental. Lo mejor que me ha podido pasar son este par de gaticas (la otra es Milagros). Hay que tener conciencia de que cuando se decide tener una mascota, de inmediato, entra a formar parte de la familia. Hay que aprender a conocer sus comportamientos para identificar sus problemas. Solo esperan una buena alimentación y que les dediquen cariño y tiempo de esparcimiento, que dejemos el celular a un lado. Hay que ser conscientes de que si uno no puede o no quiere asumir esa responsabilidad es mejor no hacerlo”.

Manuela Estévez, presentadora.