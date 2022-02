Aprovechando la audiencia del Super Bowl, Marvel Studios acaba de lanzar un nuevo trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que estará en salas del mundo a partir del próximo 6 de mayo, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Rachel McAdams.

Parte de este trailer ya se había revelado en las escenas poscreditos de Spider-Man: No Way Home, donde fue evidente para los fans de la serie de Disney+ WandaVision, que el personaje de Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata, iba a ser clave en la nueva entrega de Doctor Strange. Ahora ya se cuenta que Strange acude a Wanda para que le ayude a resolver los problemas de los puentes abiertos en el multiverso que se desataron en Spider-Man: No Way Home. Wanda muestra su poder y las paradojas que rodean a su personaje.

Pero hay nuevas escenas que tienen a los fanáticos especulando sobre el ingreso de Tom Cruise al universo Marvel en el papel de Superior Iron Man, proveniente de otro universo. En el trailer todavía no aparece el actor de Misión imposible, pero sí están los ultrones, unos robots que fueron producto del trabajo de Tony Stark, y la sala de los Iluminati, que se cree involucrará a los X-Men.