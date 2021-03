Preguntas y respuestas

Una investigación publicada por la Universidad de Valladolid, en España, analizó el discurso antivacunas en las redes sociales durante 2017 y decantó los argumentos más frecuentes. Que no son seguras y causan otras enfermedades (como autismo, entre las más citadas), que tienen efectos secundarios fatales, que no siempre funcionan, que previenen enfermedades que ya no existen, que es mejor enfermarse, que son una estafa de las farmacéuticas, que los gobiernos son aliados de estas empresas o que las alternativas naturales son mejores que ponerse un preparado biológico.

Es posible identificar dónde nacieron algunas de estas razones, por ejemplo, la del autismo. En 1998, cita la investigación del Colegio de Médicos de Filadelfia, un cirujano británico llamado Andrew Wakefield publicó un artículo en la revista The Lancet relacionando la vacuna que previene sarampión, rubéola y paperas (MMR) con niños con autismo. En 2004 la prestigiosa publicación se retractó de haber difundido el estudio y en 2010 Wakefield fue eliminado del registro de médicos de Gran Bretaña porque se comprobaron conflictos de intereses y fraude en los datos de su estudio.

Sin embargo, la noción de lo que publicó en los 90 se fue esparciendo (más que la retractación del estudio y las razones), y hoy es un argumento presente en noticias falsas sobre los “efectos adversos” de las vacunas.

En una editorial publicada en la revista de la Universidad Industrial de Santander por los investigadores de la Universidad del Norte, el epidemiólogo Julián Fernández-Niño y el médico cirujano Hernando Baquero, se explica que Internet le ha dado vigor al movimiento antivacunas porque “se nutren de noticias falsas o testimonios anecdóticos no verificables, que rápida y eficientemente pueden difundirse para continuamente estar reclutando o radicalizando seguidores”.

Y el problema es que eso pone en riesgo a los demás, a diferencia de otras creencias no verificables. “Las personas que en el siglo XXI aún creen que la Tierra es plana pueden terminar siendo inofensivas aparentemente, pero los negacionistas del cambio climático y los de los movimientos antivacunas están colocando directamente en riesgo la salud pública”, se lee en el editorial.

Los datos respaldan la afirmación: según la Organización Mundial de la Salud, los casos de sarampión aumentaron un 30 % en el mundo de 2016 a 2018, año en el que se registraron 140.000 muertes a causa de la enfermedad. No se debe olvidar que la vacuna que previene esta afección es la que se relacionó con autismo.

“Las vacunas son estrategias muy eficientes y seguras a nivel individual, pero su eficiencia máxima se alcanza cuando existe una alta proporción de la población que accede a ellas. El peligro de la baja cobertura es que si un agente infeccioso entra a una población que no está inmunizada, rápidamente puede diseminarse y generar enfermedades mortales o que dejan secuelas”, argumenta el virólogo Jaime Andrés Cardona Ospina, magíster en biología molecular y director del Programa de Medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas de Pereira.

Sobre la idea de que “se sigue vacunando para enfermedades que no existen”, el virólogo Cardona alerta que “las vacunas previenen la enfermedad, pero no la erradican. Para que eso ocurriera tendríamos que tener tasas altísimas de inmunización”. Por eso, aunque la poliomielitis no es tan visible en Colombia como en países de África, es importante seguir vacunando contra la afección porque no está erradicada. La única enfermedad eliminada de la Tierra, gracias a las vacunas, es la viruela y sucedió en 1984.