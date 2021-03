Las scooters, como se denominan originalmente, no son recientes, aparecen en imágenes de 1916. Se llamaban autopeds y funcionaban con pequeños motores de gasolina y según el Instituto Smithsoniano, el servicio de correos de Estados Unidos tenía una flotilla de ellas.

Son opciones de micromovilidad que ofrecen transporte rápido, económico y amigable con el aire de las ciudades. No requieren licencia de tránsito ni trámites y pueden circular por cualquier parte porque aún no existe una normativa clara sobre ellas. Siguen llegando en muchas configuraciones, con velocidades entre 25 y 80 kilómetros por hora, para la calle o para la tierra.

Las básicas

En este rango están las patinetas de 250 a 300 vatios de potencia, como las Segway que se rentan por minutos en las aplicaciones o las de AKT. Son equipos sencillos para terrenos planos, aunque pueden con subidas leves. No superan los 25 kilómetros por hora, en su mayoría tienen frenos magnéticos o se detienen pisando el guardafangos trasero.

Su punto fuerte está en la economía, pues se consiguen entre $1.000.000 y $2.000.000. Cargarlas no cuesta más de $300 y ruedan entre 20 y 30 kilómetros por cada carga. Su valor puede recuperarse en pocos meses y son de fácil mantenimiento. En este nivel casi todas usan ruedas macizas y pocas tienen una amortiguación cómoda para recorridos largos.

Las avanzadas

Saltan a motores de 500 a 1.000 vatios, alcanzan hasta 45 kilómetros por hora y pueden ascender por pendientes de 15 %. Los precios también suben, pues superan los $3.000.000. Aceleran más y son más estables y confiables.

En ellas se puede recorrer entre 30 y 40 kilómetros por carga. En este punto casi todas cuentan con frenos de disco o por lo menos de campana, las más completas traen frenos independientes en los dos ejes, ruedas neumáticas y sistemas de amortiguación más sofisticados. En este nivel intermedio están las Skate Flash, Ozono y Moov.

Las deportivas

Se parecen más a una moto que a una tabla con ruedas. Sirven para moverse en la ciudad, pero también para salir de ella y usarlas donde no hay asfalto. Son pocas las referencias que se venden, todas superan de los 2.000 vatios de potencia, incluso llegan a los 6.000.

Este es el mundo de los más atrevidos que buscan suspensiones ajustables, llantas multipropósito, frenos hidráulicos y estabilizadores de dirección. Algunas tienen dos motores, uno en cada rueda. Para alimentarlas se usan grandes baterías, su autonomía ronda los 60 kilómetros y las velocidades máximas los 70 km/h. Sus precios pueden empezar en $4.000.000 y llegar hasta $25.000.000. Este segmento pesado lo dominan Dualtron y Zero.

No importa el tamaño o la potencia de la patineta, todos los fabricantes recomiendan usar casco al conducirlas. No requieren matrícula o licencia para operarlas, pero eso no significa que los conductores no sean responsables de todo que ocurra cuando las usan.

Luego de probar una patineta de cada categoría quedó claro que son tan sencillas de conducir como una bicicleta. Todas son plegables, lo que las hace fáciles de guardar o transportar. Son una de las mejores soluciones para evitar los embotellamientos y el tráfico de las ciudades.