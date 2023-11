No obstante en redes sociales, una ola de críticas envuelve a la creadora de contenido “porque ella nunca lo amó”, ya que según las teorías, la separación se da por problemas entre ella y los padres de él, por lo que en la noche de este jueves, una nueva declaración de Felipe Saruma fue pública a través de sus redes sociales. El influenciador le explicó a sus seguidores por qué Andrea Valdiri marcó “un antes y un después” en su vida y pidió que no fueran duros con su expareja .

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la Tochi, ustedes no saben lo que esa mujer hizo en mí”, afirmó Saruma en sus historias. En su Instagram contó cómo fueron los inicios con ‘La Valdiri’ y cómo ella transformó su vida. “Cuando yo llegué a la vida de ella, ella cogió y me dijo: mira, tú tienes un talento impresionante, tú eres un hombre increíble. Ella me hizo crear empresa”, dijo el santandereano.

En las historias, Saruma habló de la transformación que tuvo su vida en el tiempo que compartió con la barranquillera. “Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen que sean justos con ella. No me parece porque fue una mujer que creyó en mí desde el punto cero, desde que yo llegué a Barranquilla, con una mano adelante y con una atrás, y ella me recibió así, creyó en mí”.

Además, la describió como una mujer luchadora, trabajadora, excelente mamá y esposa “desde el principio, hasta el fin”.